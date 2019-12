/ / ALBERTO ANUNCIÓ AUMENTO DE JUBILACIONES PARA MARZO Y CUESTIONÓ LA FÓRMULA DE MOVILIDAD

Relacionados

"No hay ningún congelamiento de los salarios de los jubilados. La letra de la ley no quiere decir que se suspendan los aumentos, porque se van a aumentar por decreto. Y además acabo de aumentar las jubilaciones. Aumentaron para todos el casi nueve por ciento a principio de mes y a las mínimas cinco mil en diciembre y cinco mil en enero", aseguró.En ese sentido, el presidente anunció que “en marzo va a haber un nuevo aumento para todos”.Fernández hizo el anuncio durante una entrevista con Luis Majul en el canal América TV. Al ser consultado por las jubilaciones a partir de la ley de emergencia que suspende la movilidad por 180 días para ser reemplazada con una nueva fórmula, indico: "Se suspendió eso, y no los aumentos. Recordemos que esa fórmula es la que casi incendia a la Argentina, por eso hay que cambiarla".“Yo quiero que dejen de perder los que han perdido. Macri les hizo perder el veinte por ciento a los jubilados. La fórmula era imposible de mantener porque estaba sostenida por una forma de indexación de la economía. Se cambió diciendo 'vamos a tener en cuenta cómo crecen los sueldos y como crece la inflación' porque pensaban que no iban a tener inflación. A los jubilados los han dejado en la miseria. Yo me preocupo por los jubilados no ellos, que los dejaron como los dejaron", concluyó.