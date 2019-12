/ / ANSES RECIBIÓ 50 MILLONES DE DÓLARES DEL BANCO MUNDIAL PARA LA AUH

Relacionados

En este sentido, el director ejecutivo del organismo, Alejandro Vanoli, dijo que "el desembolso de este tramo del préstamo acordado con el Banco Mundial supone un importante aporte para reforzar la política de inclusión y asistencia a los más vulnerables que estamos poniendo en marcha".Este desembolso de 50 millones de dólares se destinará a la inclusión de aproximadamente 350.000 niñas y niños que aún no perciben la AUH, ya que ANSES no tiene sus datos familiares completos o aún no han presentado la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación, entre otros motivos. El programa permite la universalidad de este derecho fundamental garantizado por el Decreto 1602 del año 2009 y la transparencia en la implementación del mismo.