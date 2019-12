/ / CAE EL PESO ARGENTINO EN LA REGIÓN: EN URUGUAY YA PIDEN $124 POR DÓLAR. EN PARAGUAY $122

Relacionados

Más aún si es con un cepo mucho más profundo que el vigente hasta diciembre de 2015, pues solo permite comprar u$s200 al mes. En este contexto y a días de iniciarse la temporada estival, son muchos los argentinos que tienen todo listo para viajar al exterior que se preguntan, junto al costo de una cena, del precio de la nafta o el valor de la entrada para un espectáculo teatral o deportivo, a qué precio se consiguen dólares en otros países de la región si se los cambia contra pesos argentinos."Aunque no nos guste esta situación, es evidente que los pesos argentinos no son bienvenidos en el exterior, por más que se haga alarde de las virtudes integradoras del Mercosur", sostiene Agustín Cramo, analista de mercados financieros internacionales."Cuando un argentino viaja y se acerca a una casa de cambio, su primera reacción es de asombro, cuando hace el cálculo de cuánto le cuesta comprar dólares. También están quienes llevan pesos y no se los toman; en estos casos se da una mezcla de bronca e impotencia", añade.Sus dichos están en línea con las palabras de quienes han vivido esa ingrata experiencia: "No sabía si era normal o si me estaban estafando. Pero luego recorrí otras casas y me di cuenta de que el cambio era muy parecido", cuenta a este medio un empresario que no salía de su asombro cuando, en plena Avenida Gorlero en Punta del Este, se enteró esta misma semana de que cada dólar le costaba hasta un precio que consideraba insólito: $124.Peor aun, cuando la información que recibía desde Buenos Aires era que el billete "blue" en el mercado paralelo se ofrecía a unos $73. Su caso es uno de los tantos en los que se observa a particulares teniendo que "sacrificar" muchos pesos si es que tienen la necesidad de convertirlos a otra moneda. Y esta realidad va más allá del destino elegido.Desde Casa Gales, una de las más tradicionales entidades cambiarias de Uruguay, uno de sus operadores afirma que el peso argentino vale poco en otros países por la enorme dificultad y los "mayores costos que deben enfrentar los cambistas para luego deshacerse de ellos o convertirlos a otra moneda". "El problema para las casas de cambio de los países limítrofes es que los argentinos buscan deshacerse de sus billetes en busca de otra divisa. Al no lo lograrlo en su país intentan hacerlo afuera, por ejemplo aquí", señala.¿Por qué el dólar cotiza por encima del blue?, consultó este medio en otra casa de cambio montevideana y la respuesta fue: "Si los tomamos a un valor igual o por debajo, el problema nos lo creamos nosotros. Nos vemos obligados a generar un sobreprecio para cubrirnos de la operatoria posterior, que es la de cambiarlos por otra divisa".La misma fuente agregó que "desde que comenzó a regir el cepo cambiario se incrementó la demanda de dólares por parte de argentinos y se agrandó la brecha entre ambas plazas". Y justifican sus niveles a partir de "las dificultades que impone el Banco Central argentino para acceder al tipo de cambio oficial, ya que no permite la repatriación de billetes".A ello se suma el hecho que la volatilidad de la cotización del dólar puede generar fuertes quebrantos en las entidades que tengan pesos argentinos en stock. Una opción que parece ser la utilizada por muchos viajeros, en particular los que se trasladan por vía terrestre es cambiar moneda en los puestos fronterizos porque allí la cotización es mucho más ventajosa que en Montevideo o Colonia.Es por ello que se encuentran con una oferta muy importante y una demanda muy escasa, que sólo repunta cuando los uruguayos van a la Argentina, básicamente en Semana Santa o vacaciones de invierno. Del otro lado de la Cordillera el panorama es similar, pues "para nosotros, comprar moneda argentina para desprendernos de dólares nunca ha sido un buen negocio. Básicamente porque no le encontramos salida al stock de billetes que se acumulan en nuestra caja", señalan desde una casa de cambios de Santiago de Chile."El problema es que los únicos que compran pesos argentinos son algunos chilenos que viajan a ese país y, ocasionalmente, algún turista extranjero de paso hacia Buenos Aires", comentan.Lo cierto es que hasta la semana pasada, el tipo de cambio implícito en la plaza uruguaya indicaba que se pedían 90 pesos argentinos por cada dólar. Ese precio tuvo un abrupto incremento de 37% luego del anuncio de las medidas que sobrecargan el uso de tarjetas en el exterior. Y, para los expertos, podría seguir incrementándose en la medida en que el dólar blue tome distancia del tipo de cambio oficial.Si la intención de cambiar pesos por dólares en cualquier ciudad de Uruguay, la sorpresa puede ser mayúscula, ya que aquellos argentinos que planean hacerlo en el vecino país se toparán con una desagradable realidad, pues deberán convalidar un precio hasta casi un 100% superior con respecto al oficial y del 73% si se considera la cotización del blue. La cuenta es muy sencilla, ya que en tierras uruguayas cada dólar puede tener un costo final, considerando el precio de compra de los pesos argentinos y el de venta de la divisa estadounidense, de hasta casi $125.Haciendo un repaso por las principales entidades que operan en la vecina orilla, surge un dato que no deja de sorprender: es el mismo Banco de la Nación sucursal Montevideo, junto con el Banco República el que tiene la cotización más alta, no solo de Uruguay sino también de todos los países limítrofes, pues de sus pizarras surge el precio mencionado en el párrafo anterior.Pero no son los únicos que cotizan por encima de los $100 por unidad, pues un poco más abajo se ubican Cambio18 y Gales, con precios que rondan los $110. Apenas en un rango inferior se posicionaSalto Grande, que opera en la Ciudad de Salto, vecina a Concordia: en esa plaza el precio es de $109,90 por dólar.En tanto, en Asunción el mejor precio lo brinda Cambio Chaco, pues ronda los $78,50, mientras que Cambio Alberdi lo sube hasta casi 80 pesos. Pero quien quiera realizar la operación en el Aeropuerto de esa ciudad deberá pagar nada menos que 122 pesos por dólar.Un precio un poco más acomodado se obtiene en la capital carioca, en la que por ejemplo Cambio Alianca tiene una cotización final del orden de los $85 por unidad. No obstante, existen opciones más económicas, como por ejemplo Le Bon Voyage, en la que el precio ronda los 83,70 pesos. Si bien este último valor parece exagerado, prácticamente es el mismo que se cobra en el aeropuerto de Río de Janeiro, en el que GetMoney también termina cobrando unos $121 por dólar.Una cotización un poco mejor es la que obtienen quienes cruzan la cordillera con destino a Santiago de Chile, pues se encontrarán con un valor del orden de los $72, si concreta la operación en Cambios Santiago o en Inversiones Suiza, pero el precio se encarece si se recurre a Cambio Costero, pues el precio de referencia es de $78.En igual sentido, quien decida hacer la operación en Bogotá, Colombia, deberá pagar un precio aún más alto, ya que tanto en Cambios Vancouver como en Cambios Kapital promedia los $83 por dólar, mientras que en el aeropuerto el precio trepa hasta los 117 pesos.En definitiva, y en líneas generales, para los cambistas del exterior el sobrecosto que aplican a la moneda argentina viene a ser una suerte de "seguro" que se cobra ante los habituales cambios en el panorama político y económico argentino.