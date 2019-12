/ / CHACO: DIPUTADOS DE LA UCR NO ACOMPAÑARÁN "NI LA EMERGENCIA NI EL PRESUPUESTO 2020"

Relacionados

Desde el interbloque opositor de la UCR, el diputado Alejandro Aradas recordó que la convocatoria responde al tratamiento de una serie de iniciativas, algunas pendientes de la última sesión extraordinaria y otras, como es el caso de la suspensión del Pacto Fiscal, como novedad para ser abordada en esta nueva convocatoria.Reconoció que, tanto con el Presupuesto 2020 como con el Congreso Pedagógico, “nosotros tenemos algunos cuestionamientos”. “Me parece que no vamos a poder llegar a un acuerdo porque nunca hay consulta con respecto a loa bancada oficialista, para tratar de llegar a algunos consensos con nosotros en el sentido de que podamos acordar al menos modificar algunos puntos que nosotros queremos incorporar. Y no se puede porque el oficialismo, obedientemente a los proyectos que bajan desde el Ejecutivo provincial, no quiere modificar absolutamente. Eso es lo que por ahí obstruye mucho la discusión y llegar a un consenso”, advirtió.Comentó que mantuvieron una reunión entre diputados del interbloque y aseguró: “Nosotros, hasta ahora, no vamos a acompañar ni la emergencia ni el Presupuesto 2020 así como lo establece. Aparte, porque me parece que hay gestos muy agresivos por parte de Capitanich, como la distribución de fondos a los municipios de la provincia del Chaco”, concluyó.“Nosotros no vamos a acompañar ni la Emergencia ni el Presupuesto 2020”, adelantó Aradas desde la UCR. Si bien estaría garantizado el quórum para sesionar en extraordinaria, no ocurre lo mismo con el apoyo que requieren las iniciativas legislativas remitidas por el Ejecutivo. "Nosotros no vamos a acompañar ni la Emergencia ni el Presupuesto 2020 así como lo establece. (…) Hay gestos muy agresivos por parte de Capitanich, como la distribución de fondos a los municipios del Chaco", adelantó el radical Alejandro Aradas.Desde el interbloque opositor de la UCR, el diputado Alejandro Aradas recordó que la convocatoria responde al tratamiento de una serie de iniciativas, algunas pendientes de la última sesión extraordinaria y otras, como es el caso de la suspensión del Pacto Fiscal, como novedad para ser abordada en esta nueva convocatoria.Reconoció que, tanto con el Presupuesto 2020 como con el Congreso Pedagógico, “nosotros tenemos algunos cuestionamientos”. “Me parece que no vamos a poder llegar a un acuerdo porque nunca hay consulta con respecto a loa bancada oficialista, para tratar de llegar a algunos consensos con nosotros en el sentido de que podamos acordar al menos modificar algunos puntos que nosotros queremos incorporar. Y no se puede porque el oficialismo, obedientemente a los proyectos que bajan desde el Ejecutivo provincial, no quiere modificar absolutamente. Eso es lo que por ahí obstruye mucho la discusión y llegar a un consenso”, advirtió.Comentó que mantuvieron una reunión entre disputados del interbloque y aseguró: “Nosotros, hasta ahora, no vamos a acompañar ni la emergencia ni el Presupuesto 2020 así como lo establece. Aparte, porque me parece que hay gestos muy agresivos por parte de Capitanich, como la distribución de fondos a los municipios de la provincia del Chaco”, concluyó.