/ / EL MARTES 24 HABRÁ ATENCIÓN NORMAL EN EL NUEVO BANCO DEL CHACO

La entidad financiera chaqueña adelantó que tanto sucursales, como centros de pagos y gestión, así como las minifiliales correspondientes, mantendrán los servicios habituales; también estarán habilitadas las transacciones a través de la red de cajeros automáticos, las operaciones por home banking y banca celular y las compras con tarjeta de débito Chaco 24.En línea con la decisión del Gobierno de la Nación de otorgar a los trabajadores estatales asueto administrativo por las vísperas de Navidad y Año Nuevo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) invitó a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a otorgar asueto a su personal el 24 y 31 de diciembre de 2019. Los canales electrónicos, como homebanking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como los días feriadosEn un comunicado, señaló que las entidades quedan “facultadas a no abrir sus sucursales en esos días”. No obstante, añadió que los canales electrónicos, tales como homebanking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados.El Gobierno de la Nación, a través del decreto 45/2019, publicado en el Boletín Oficial, había oficializado el asueto administrativo argumentando que los días martes 24 y 31 son días laborales, y estas fechas “constituyen, tradicionalmente, motivo de festejos para las familias argentinas y extranjeras que habitan en nuestro territorio”.El BCRA señaló que las entidades quedan ‘facultadas a no abrir sus sucursales en esos días’. Por lo tanto, con el objetivo de “facilitar las clásicas reuniones familiares, se estima procedente posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos”, el Gobierno nacional consideró conveniente otorgar asueto al personal de la administración pública la jornada de Noche Buena, y el día previo al inicio del 2020.El decreto que llevó las firmas del presidente, Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Interior, Eduardo De Pedro, instruyó “a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales”.