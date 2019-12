/ / EVO MORALES SE INSTALARÍA EN ORÁN LA PRÓXIMA SEMANA

Relacionados

El expresidente de Bolivia Evo Morales, apenas un día después de haber llegado al país, utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar a las actuales autoridades de la nación del Altiplano, pese a que la Casa Rosada le pidiera expresamente que no realizara "declaraciones políticas" durante su estadía en la Argentina como refugiado. Y, al parecer, el exmandatario boliviano se dispone a redoblar la apuesta ahora desde el norte de Salta, desafiando el pedido del Gobierno argentino, recientemente asumido por Alberto Fernández como presidente. Es que cada vez suenan más fuertes los rumores de que Evo instalaría su "búnker" de trabajo en Orán, a 20 minutos de Aguas Blancas, la frontera con Bolivia, apenas sorteando el río Bermejo, localidad donde se supo que viajaron legisladores y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) para reunirse la semana próxima con el líder cocalero, luego de ultimar algunos detalles.Ayer hubo en el aeródromo de la ciudad de Orán, donde todos se mantienen expectantes y revolucionados con los rumores de la llegada de Morales, un sospechoso aterrizaje de un avión Learjet del que, según fuentes de este diario, descendieron empresarios, políticos del norte salteño y políticos y diplomáticos bolivianos. Pero entre la comitiva no se encontraba Evo, de quien dicen que podría arribar por tierra en unos días, para "despistar" a todos los que tienen puesta la mira en el líder boliviano.Antes de que se hiciera fuerte el rumor de que Evo se instalaría en la ciudad de Orán, el exdiputado de Bolivia William Cardozo había anticipado que Evo tenía decidido instalarse en Salvador Mazza, por su cercanía con la frontera boliviana, y otras fuentes mencionaron a Villazón, fronteriza de La Quiaca, Jujuy.Sin embargo, quienes están a cargo de la instalación del exmandatario dejaron saber que la ciudad elegida es San Ramón de la Nueva Orán, ubicada a 20 minutos de Bermejo y a cuatro horas de Tarija, gobernada por el opositor Adrián Esteban Oliva Alcázar, quien también lleva adelante una gestión muy criticada por la corrupción y la falta de planificación.Sin embargo, tras conocerse la renuncia de Evo en noviembre, Oliva Alcázar destacó que esta acción muestra una "victoria del pueblo", e indicó que el pueblo de Bolivia está dando un mensaje muy claro a toda América Latina: "Hoy Bolivia está más unida que nunca, hoy el mensaje es muy claro: ninguna autoridad está por encima del pueblo, las autoridades tienen que servir, no servirse".Esta oposición del gobernador de Tarija a Evo Morales deja otro cabo suelto en la versión de que el líder boliviano eligiera para instalarse un lugar como Orán, tan cercano a Tarija donde evidentemente no tiene apoyo.Según fuentes cercanas al líder cocalero consultadas por el medio digital El Expreso, un grupo de excónsules bolivianos está a cargo de alquilar una vivienda que reúna las condiciones para convertirse en un verdadero "búnker" de campaña de Morales, lo que daría sentido al aterrizaje de la avioneta ayer en Orán con una comitiva de políticos y diplomáticos argentinos y bolivianos.Ayer, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, reveló en conferencia de prensa que decenas de dirigentes y legisladores del MAS se trasladaron en las últimas horas a nuestro país para reunirse con el exjefe de Estado. Todo apunta a que Morales se trasladará a Orán la próxima semana junto con el exvicepresidente Álvaro García Linera y otras 12 personas del MAS.El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Interculturales de Tarija y militantes del MAS, José Yucra, no confirmó ni desmintió la versión. Sin embargo, Yucra dejó en claro que la intención de Morales es regresar a su país desde la Argentina (aunque tenga que ir como preso político), para dirigir la campaña electoral.