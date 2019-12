/ / FEDERACIÓN AGRARIA REPUDIÓ EL PROCESAMIENTO DE SU EX PRESIDENTE BUZZI

Relacionados

Federación Agraria Argentina expresa su enérgico repudio al procesamiento de su ex presidente, Eduardo Buzzi, junto a los dirigentes que integraban en 2008 la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, en una causa iniciada hace casi 12 años con motivo de los cortes de ruta durante el conflicto por la resolución 125°. “Resulta al menos llamativo que, a días del cambio de gobierno, y con una demora de más de una década, un juez dicte el procesamiento de nuestro ex presidente Buzzi y sus pares que condujeron la CEEA durante el conflicto con el entonces gobierno nacional”, señalaron en un comunicado.Y añadieron: “Como el mismo Buzzi expresa, en principio se trataría de un ‘desencuentro y desinteligencia dentro del enmarañado e ineficiente sistema judicial argentino’, que se da entre un juez que pide el sobreseimiento y la Cámara que solicita la prescripción, que llevan a que el Juzgado reactive la causa e inicie un nuevo procesamiento el día 6 de diciembre. Sin embargo, es insoslayable ver ribetes políticos en esta causa. Y no hace ningún favor en el marco del mensaje que dio el flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández que habla de una justicia independiente y de la necesidad de unir a los argentinos”.Sobre ello, profundizaron los federados: “Más allá de que se da esta situación puntual en el sistema judicial, nos parece un mensaje muy complicado el que se está dando. En un país en el que la protesta social, lamentablemente, es algo tan cotidiano; en el que casi a diario las organizaciones, gremios o agrupaciones permanentemente hacen uso del derecho constitucional a protestar y/o a manifestarse, sin que nadie inicie una causa, parece sospechoso que ahora se reactive una causa por una protesta de hace casi 12 años”.