/ / JORGE CAPITANICH ANUNCIÓ LAS PRIMERAS 50 CUADRAS DE PAVIMENTO DE SU TERCER MANDATO

El pavimento inaugurado se construyó en la calle Los Colonizadores, entre Fray Mocho y Belgrano, del barrio La Loma. Incluyó pavimento con calzada de hormigón, construcción de cordón cuneta y desagües pluviales.Las 50 cuadras demandarán una inversión de $138.900.000 financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la finalización está prevista para el 2021. Capitanich remarcó que "por primera vez en un inicio de gestión, vamos a construir 50 cuadras que van a cambiar la vida de las vecinas y los vecinos para siempre". "Nuestro gobierno no descansa, trabajará los 365 días del año, sin feriados, porque estamos al servicio del pueblo chaqueño para poner nuevamente a la provincia de pie", aseguró el gobernador.La obra iniciará en enero del 2020, y constituirá la primera del tercer mandato de Capitanich al frente del Ejecutivo Provincial. "Volvemos con más fuerza, con más experiencia, con más entusiasmo y con el acompañamiento del Gobierno Nacional", destacó el mandatario.Los vecinos y las vecinas resaltaron la trascendencia de las obras que llegan después de 40 años. Por eso la Intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, consideró que si bien a la ciudad "le falta mucho, entre todos vamos a lograr que se ponga de pie". "Las elecciones ya terminaron, para que triunfe la transformación debemos estar todos juntos, y acompañando a nuestro gobernador", manifestó la joven jefa comunal.Serán 760 metros sobre calle Miguel Cané entre avenida 9 de Julio y Saavedra. Además abarcará otros 700 metros para las calles San Martín, Yrigoyen, Almirante Brown, Pirovano, Ayacucho, Paraguay y Saavedra; todas entre 2 de Febrero y Miguel Cané.Otros 375 metros sobre la calle Joaquín González entre Sargento Cabral y Alise Lesaige, más otros 300 metros sobre calles Lestani, Los Colonizadores y Alice Le Saige; las tres entre Joaquín González y avenida San Martín.Unos 960 metros sobre la calle Don Orione (ex Misioneros) entre Sargento Cabral y avenida Pasteur. A su vez se construirán otros 800 metros sobre Lestani, Los Colonizadores, Pellegrini, Zorrilla, pasaje Asunción, Asunción, Gabardini y avenida Rissione; entre Don Orione y avenida San Martín. Se completa con 720 metros sobre Alise Lesaige entre avenida San Martín y la defensa, y 920 metros sobre la avenida Pasteur entre la avenida San Martín y la avenida Farías.Todo el paquete incluye calzada de hormigón simple para pavimento urbano y desagües de mampostería y caños, parquización, forestación, y la puesta en valor de la Plaza Nuevo Amanecer con nueva iluminación, juegos infantiles, cancha de fútbol, senderos, veredas y rampas de accesibilidad."El pavimento no es un lujo, es parte de los derechos sociales que deben gozar todos los habitantes porque les cambia su calidad vida", definió Jorge Capitanich. En esa línea señaló que "genera otros efectos" como el alumbrado público que aumenta la percepción de seguridad; la plantación de árboles para disminuir los decibeles de ruido y contribuir a la reducción de altas temperaturas.También dijo que "aumenta el valor de las viviendas y todas las propiedades inmuebles, aumenta la prevención en seguridad policial, permite que las ambulancias puedan ingresar disminuyendo el riesgo de vida y que el traslado de niños, niñas y jóvenes a las escuelas esté garantizado".