/ / LA INTERVENTORA DE LA AFI DONARÁ SU SUELDO AL PLAN ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE

No obstante, Caamaño aclaró que vivirá de la jubilación ordinaria que ya tiene adjudicada como ex fiscal (ley 24.018) y señaló que el trámite correspondiente ya había sido iniciado ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) antes de ser nombrada en el cargo por el Presidente. “En los próximos días, gestionará la implementación de esta decisión en coordinación con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social”, informaron desde el Gobierno.La decisión de Caamaño se enmarca en el debate sobre los costos de “la política” tras la sanción de la Emergencia Económica, que entre otros puntos suspendió la actualización automática de las jubilaciones pero excluyó a los regímenes previsionales especiales como el que tienen el Poder Judicial y el Servicio Exterior.De hecho, tras una iniciativa que surgió del bloque radical en el Senado, tanto Sergio Massa como Cristina Kirchner resolvieron que los sueldos de los legisladores de ambas cámaras y sus asesores queden congelados por 180 días.Según explicaron, se trató de un “gesto” político destinado a exhibir que el Congreso también se sumó al “esfuerzo” que el Gobierno nacional le pidió a algunos sectores.Este lunes la oposición avanzó un paso más y presentó un proyecto para que el congelamiento salarial también alcance al Poder Judicial, los entes descentralizados de la Administración Públicas Nacional, las empresas del Estado y los bancos estatales.Caamaño, titular de la agrupación Justicia Legítima, fue nombrada al frente de la ex SIDE para liderar una profunda transformación. En su primer discurso ante la asamblea legislativa, Alberto Fernández ya había anticipado que planeaba intervenir el organismo e “impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado”.De hecho, una de sus primeras medidas como jefe de Estado fue derogar el decreto que establecía “el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia”. Ese dinero, al igual que el sueldo de Caamaño, será redireccionado para financiar el denominado Plan Contra el Hambre.La ex SIDE siempre fue un área criticada por diferentes sectores que consideraron que el organismo sirvió a lo largo de sus 36 años de existencia en democracia para influir en la Justicia y recolectar información para el poder político de turno.