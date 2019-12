/ / MENEM Y CAVALLO FUERON SOBRESEÍDOS POR LA VENTA DEL PREDIO DE LA RURAL

Relacionados

La Cámara Federal de Casación Penal revocó las condenas del ex presidente Carlos Menem y del ex ministro de Economía Domingo Cavallo en la causa por la venta del predio de La Rural, concretada hace 28 años, por considerar que prescribió.La condena de Menem en esa causa era de 3 años y 9 meses y la de Cavallo de 3 años y 6 meses, pero los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y la jueza Liliana Catucci declararon extinguida la acción penal "por plazo razonable", según le informaron a NA fuentes judiciales. También fueron sobreseídos Matías Lucas Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta. En tanto, se confirmó la absolución de Carlos Dezavalía.La causa se había originado por la venta, concretada en 1991, del predio de La Rural por 30 millones de dólares, cuando esos lotes ubicados en el barrio porteño de Palermo, según estimaron las pericias, tenían como valor real 130 millones.Según consta en el expediente, el decreto 2699 del 20 de diciembre de 1991 autorizó inicialmente la venta del predio a la Sociedad Rural Argentina (SRA) a un precio de 30 millones de pesos cuando el valor real era cercano a los 130.Durante el juicio, ya habían sido absueltos a los directivos de la Sociedad Rural que eran juzgados y a los tasadores, pero sí se los había condenado a Menem y Cavallo.Incluso, en su alegato también la fiscal Gabriela Baigún había solicitado la restitución del predio de Palermo en manos de la SRA al Estado Nacional.Luego de evaluar tratados internacionales y antecedentes de esta misma Sala III de Casación, los jueces establecieron que es "innegable que no puede tenerse por satisfecho el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas cuando las autoridades no realizan diligentemente todo lo necesario para arribar a una resolución definitiva sobre la cuestión materia de proceso".A raíz de la falta de "plazo razonable" es que los tres jueces deciden sobreseer a Menem y Cavallo, los únicos que habían sido condenados en juicio, y ratificar el sobreseimiento del director del SRA. Menem, quien fue sobreseído por prescripción también en la causa por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, y Cavallo están condenados a 4 años y medio de prisión y 3 años y seis meses, respectivamente por el pago de sobresueldos en la década de 1990. Esa condena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal y la misma resta que sea analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.