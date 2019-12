/ / PARA ABARATAR EL COSTO DE LA ENERGÍA, EL GOBIERNO DEROGÓ UNA RESOLUCIÓN DE MACRI

Relacionados

La medida había sido tomada por la administración de Mauricio Macri, en noviembre de 2018, con el argumento de que ayudaría a bajar el precio del combustible porque los privados estaban en condiciones de aprovechar mejor las ventanas comerciales del mercado del gas.La nueva normativa fue anunciada a través de la Resolución 12/2019, publicada este lunes en el Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien ordenó que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) vuelva a comprar de modo centralizado el combustible lo que, según la estimación oficial, permitiría ahorrar entre US$ 150 y US$ 200 millones en 2020.Entre los considerandos, la actual gestión de Alberto Fernández explicó que en el último período hubo “una oferta de gas natural de origen nacional marcadamente superior a la demanda del mercado interno”, por lo que el precio de este producto bajó, pero esa disminución “no ha tenido su correlato en la declaración de los Costos Variables de Producción efectuadas quincenalmente” por las eléctricas.“Lo descripto anteriormente pone en evidencia una ineficiente distribución económica, pudiendo afectar las inversiones de corto, mediano y largo plazo del sector de producción de hidrocarburos, como así también a las fuentes de trabajo afectadas a esta actividad”, señaló el Gobierno.Por tal razón, el Ministerio de Desarrollo Productivo decidió derogar, a partir del 30 de diciembre de 2019, “la Resolución N° 70 de fecha 6 de noviembre de 2018 de la ex Secretaría de Gobierno de Energía del ex Ministerio de Hacienda”, que le permitía a las compañías manejar su propio abastecimiento.En cambio, se restableció “la vigencia del Artículo 8° de la Resolución N° 95 de fecha 22 de marzo de 2013” y del “Artículo 4° de la Resolución N° 529 de fecha 20 de mayo de 2014”, ambas firmadas por la ex Secretaría de Energía del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios", que dejaba esa tarea en manos de CAMMESA.Según el documento, la compañía “ha demostrado contar con los recursos suficientes para llevar adelante el abastecimiento de combustibles a las centrales térmicas del Mercado Eléctrico Mayorista y del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego en condiciones sustentables”.En ese sentido, el Gobierno entiende que “ha verificado el despacho eficiente de la generación térmica a mínimo costo, sin descuidar la seguridad del mencionado abastecimiento”. La Resolución señaló además que el Estado toma esta decisión porque tiene como “objetivo asegurar la generación de energía eléctrica en condiciones económicamente razonables y previsibles en el tiempo, así como garantizar el crecimiento económico, el desarrollo y la paz social en todo el territorio nacional”.