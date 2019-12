/ / REINCORPORAN A LOS 270 DESPEDIDOS DEL INTI DURANTE EL GOBIERNO DE MACRI

Relacionados

La medida se da en el marco del reclamos gremial que se realiza desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), donde tras un relevo, se consignó que 35 mil personas fueron sacadas de sus puestos de trabajo a lo largo del país, en distintos organismos estatales. Por ese motivo ATE reclama una amnistía para las reincorporaciones.Esta iniciativa está plasmada en la Comisión de Relevamiento y Reincorporación de los Trabajadores Estatales Despedidos en la era Macri (Corredma), que logró el censo de los despedidos y el impacto en la implementación de muchos proyectos del Estado Nacional. El pedido de las reincorporaciones es muy similar a la Comisión de Prescindibles, que con la vuelta de la democracia tras la dictadura, gestionó la reincorporación de los trabajadores despedidos durante el gobierno de facto."En estos últimos cuatro años muchas personas se deprimieron, se enfermaron, algunos hasta pensaron en quitarse la vida, muchas familias vivieron la incertidumbre que trae la desocupación”, describió el dirigente gremial de ATE Córdoba, Federico Giuliani en el marco del reclamo de las reincorporaciones en Fabricaciones Militares, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Senasa, INTA, ANAC, y otros tantos organismos."Hasta el día de hoy ninguno de los compañeros sabemos por qué fuimos despedidos, por eso está la judicialización, porque no hubo causa. Para nosotros fue un achique por achicar, donde en todos los organismos estatales hubo al menos un 10% de recortes. Se enfocaron en despedir a militantes gremiales, delegados, cualquiera que pudiera llegar a mantener la resistencia en el vaciamiento", indicó Leandro Rueda, técnico en desarrollo local en Cruz del Eje y uno de los despedidos cordobeses en 2018."Los telegramas que fueron llegando en su momento se vivieron como algo muy traumáticos. No sabíamos si estábamos o no en las listas, eso era muy fuerte. Como 15 días después que llegaron los primeros avisos, no sabíamos si iban a haber más, hasta que logramos que nos den el listado completo. Eso significó un momento muy fuerte para todos los compañeros y compañeras, eso en lo personal nos impactó muchísimo, como así también en lo colectivo", recuerda Rueda.Los despidos en INTI fueron de los casos que más impactaron en la agenda mediática y social. Al momento de los telegramas se dio en el organismo una movilización muy fuerte entre los despedidos y los que conservaban su fuente de trabajo.