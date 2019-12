/ / RETENCIONES: PRODUCTORES SE MOVILIZARON Y YA PIDEN MEDIDAS DE FUERZA

Relacionados

En los últimos días, en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires se realizaron manifestaciones luego del incremento por el cual las retenciones a las exportaciones quedaron en 30% para la soja, en 12% para el trigo y el maíz y en 9% para la carne, entre otros productos.El Gobierno quitó un tope de $4 por dólar y quedó un fijo del 12%, salvo carnes y leche, con 9%, entre otros productos. En Armstrong, en el cruce de las rutas 9 y 178, al sur de la provincia de Santa Fe, hubo una asamblea con entre 500 y 700 personas, según cálculos de los productores. También hubo reuniones en San Justo, en el norte provincial, y en Venado Tuerto.En Entre Ríos los productores estuvieron en Crespo y en Buenos Aires, entre otros lugares, en Junín y Mercedes. En las reuniones los productores evaluaron la situación, pero no resolvieron medidas, como corte de rutas o movilizaciones hacia lugares estratégicos, sino que aguardarán los resultados que genere el encuentro de la Mesa de Enlace, que se reunirá hoy.Algunos piden ya medidas de fuerza por parte de la agrupación que nuclea a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria (FAA). En Armstrong la reunión fue en el cruce de las rutas 9 y 178 Crédito: Marcelo ManeraEn Junín, por ejemplo, resolvieron que si el Gobierno no llama a las entidades del agro se pedirá a la Mesa de Enlace un paro por 15 días. En Armstrong, en tanto, hubo productores que consideraron que una medida de fuerza "es una de las posibilidades", pero "por ahora no". En Armstrong la asamblea de productores definió, entre otros puntos, "proponer a la Mesa de Enlace la toma de las medidas urgentes para favorecer la solución de la problemática actual".Este fin de semana, Alberto Fernández le pidió un esfuerzo al campo y dijo que los derechos de exportación sólo fueron actualizados. "Lo que estamos haciendo es dejar en pie las retenciones que puso (Mauricio) Macri. No estamos aumentando ninguna retención", dijo el jefe del Estado y pidió a los productores que "no se inquieten".