/ / (videos) SÁENZ PEÑA - TEMPORAL: CAÍDA DE CARTELES, ÁRBOLES Y PROBLEMAS CON EL CABLEADO ELÉCTRICO

Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que efectivos de Comisaría 1º realizaron un relevamiento a las 19.15 horas, constatando la caída de una rama de árbol sobre calle 9 entre 000 y 0000 del Barrio Reserva Este. La enorme rama fue colisionada por un automóvil Fiat Uno, color rojo, el cual sufrió daños, conducido por un hombre de 44 años, quien no resultó lesionado.También se observó otro árbol caído sobre calle 9 entre 17 y 19 del centro. Además, sobre la vereda de calle 14 y 21 cayó un cartel publicitario, aunque no se constataron daños ni personas lesionadas en ambos casos. No se tomó conocimiento de posibles evacuados y las calles se encuentran transitables.Con respecto a los cortocircuitos en cableados eléctricos, se registraron en diferentes sectores céntricos y en zona universitaria, tal cual reflejan los videos enviados por lectores a Periodismo365.