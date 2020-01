/ / CHACO: ESTE VIERNES INICIA EL PAGO DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS A 325 BENEFICIARIOS

Relacionados

La secretaria General de Gobernación, Noelia Canteros, comunicó que los pagos estarán disponibles a partir de este viernes 10 por ventanilla o por cajero automático. El decreto, que fija en $6.250 el importe de las Pensiones a la Vejez, Invalidez, y Madres Desamparadas, rige según lo establecido por los Artículos 8°, 9° y 11 de la Ley N° 360 -H, que establece el Régimen General de PensionesLas Pensiones no contributivas rigen para todas las personas no amparadas por un régimen especial de previsión en la provincia, y pueden acceder a ellas quienes:a) sean argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia en la provincia durante los diez años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud.b) acrediten una residencia continuada en la provincia durante los cinco años anteriores al pedido de beneficio.c) no posean rentas o recursos regulares, jubilación, pensión o subsidios de cualquier naturaleza, ni desempeñen cargos rentados que le produzcan ingresos similares o mayores a los que correspondan en concepto de pensión.d) no tengan parientes obligados a la prestación de alimentos, salvo que no se encuentren en condiciones económicas para hacerlo o que se haga en suma menor a la que se estipula en las pensiones en cuyo caso se deducirá de éstas el importe respectivo.Las pensiones sociales son intransferibles e inembargables y no pueden ser comprometidas a favor de terceros bajo ningún concepto. Según lo establece la Ley “ningún acto celebrado con el pensionado tendrá validez para privar, restringir, o suspender el derecho a percibir la pensión que se le hubiera acordado”.El beneficio tiene una asignación mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto fijado como salario mínimo, vital y móvil por el Gobierno de la Nación, para los trabajadores. Además percibirán igual monto en concepto de pensión anual complementaria.