/ / EL GOBIERNO NACIONAL QUIERE TERMINAR CON LOS PLANES SOCIALES

Uno de los objetivos del gobierno de Alberto Fernández es disminuir progresivamente los planes sociales que son entregados por el Estado desde hace dos décadas y que sirven para contener a los sectores más pobres del país. En ese sentido, el secretario de relaciones parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, aseguró que el objetivo es ir hacia un esquema en el que haya menos planes dentro del sistema estatal.“¿Van hacia el final de los planes tal como los conocemos en Argentina?”, fue consultado el dirigente del Movimiento Evita en una entrevista realizada en la radio El Destape. Navarro respondió: “Ese es nuestro objetivo. Puede haber situaciones excepcionales. En una economía tan castigada como la nuestra, hay sectores sociales que son difíciles de incluir en el sistema productivo y los tenés que atender. Pero el 90% del aparato productivo que está parado lo tenés que meter en el trabajo”.El dirigente social aseguró que es es el “desafío del Gobierno” aunque reconoció que “no es fácil” llevarlo adelante. Sin embargo, aclaró que están “convencidos de que se puede hacer”. En esa línea, puso como ejemplo las diferencias entre los ciudadanos que pueden generar los planes sociales. “Si llevás 15 o 20 años con un plan y hay otro vecino que sale a buscar trabajo todos los días o trabaja cada día, genera un poco de bronca. La mejor forma es transformarlos en trabajo”, indicó.“La política social la revindicamos cuando se diseñan programas sociales, pero esos programas hay que convertirlos en trabajo”, explicó el dirigente social, uno de los más cercanos al Presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Se está trabajando con todos los convenios que se están firmando en el Ministerio de Desarrollo Social con distintas provincias para pintar y reconstruir escuelas. La idea es que lo hagan personas que tienen asignado un programa social. Eso genera otra dinámica”, sostuvo.El “Chino” Navarro también se refirió al paquete de medidas de emergencia que lleva adelante el Gobierno para afrontar la crisis económica. “Son medidas y procesos de urgencia, que permiten transitar la coyuntura", señaló, al tiempo que remarcó que “a fines de marzo, cuando se termine de resolver el encuadre de la negociación de la deuda pública y privada, va a haber un plan a mediano y largo plazo”.“Estás flotando en el mar. El barco se hundió. Te vienen a rescatar. El salvavidas te permite flotar, el bote te ayuda a llegar a la costa, pero la solución de fondo es que venga otro barco, te suban, te sequen y te den de comer”, puso como ejemplo el dirigente político para hacer un paralelismo con la situación en la que considera que está la Argentina actualmente. Y agregó: “Macri nos dejó un país con un 40% de pobres, una economía en caída libre y un gran endeudamiento”. Navarro remarcó que el Gobierno logró que el país “dejara de caer”, pero que el objetivo inmediato es “ponerse de pie para luego empezar a caminar”.Por último, se refirió a las medidas que se tomaron para contener a las clases más bajas y la clase media. Dijo que las medidas que se tomaron –entre las que destacó el aumento único a los jubilados que cobran la mínima y el aumento a los titulares de la Asignación Universal por Hijo– benefician a los sectores medios y bajos, “porque es dinero que después se vuelca al mercado interno”.“Nosotros tenemos un gran aliado que es la clase media, por eso hablamos de los pequeños y medianos productores, comerciantes e industriales. Son todos sectores de clase media, clase media baja o clase media alta", destacó. Luego, agregó: “A veces los sectores populares nos enojamos con la clase media porque no piensan como nosotros. No hay que enojarse. Hay que comprender por qué no piensan como nosotros”.