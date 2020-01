/ / HOY ES EL DÍA NACIONAL DEL MÚSICO

Relacionados

Hoy, Spinetta cumpliría 70 años y es el día elegido para lanzar el disco póstumo “No mires atrás”. Un compilado de siete canciones inéditas, que su familia decidió mezclar y masterizar. Dichas canciones fueron grabadas por Luis Alberto Spinetta en su estudio La Diosa Salvaje entre 2008 y 2009.El material estará disponible en las plataformas digitales y en formato CD, aunque en febrero lanzarán la versión vinilo. “Veinte ciudades”, “Ya no mires atrás”, “Agua de río”, “Nueva luna, mundo arjo”, “Merecer”, “Luces y sombras” y “Diadema” (dos temas compuestos para que sean interpretados por su coach Grace Cosceri) son los títulos que saldrán a la luz hoy y que forman parte de la vasta obra que dejó el Flaco.En esta edición, participaron los músicos Claudio Cardone, Mono Fontana, Nerina Nicotra, Sergio Verdinelli y Alejandro Franov. La grabación y mezcla estuvo a cargo de Mariano López y la asistencia de Aníbal “La Vieja” Barrios.Un trabajo único, en una fecha redonda, en la que el legado de Spinetta está más vivo que nunca. Días atrás nos sorprendíamos con el homenaje que el rapero Eminem le hizo en su disco “Music To Be Murdered By”, cuya canción “Stepdad” samplea el riff y usa la melodía de “Ámame Peteribí”, tema del disco doble de Pescados Rabioso, editado en vinilo en 1973.Como parte de las distintas actividades que se realizan a lo ancho y largo del país, el Ministerio de Cultura y Turismo y el INAMU (Instituto Nacional de la Música) impulsaron una serie de espacios de formación destinados para músicos. A través de un recorrido por proyectos propios y ajenos, las productoras abordarán el tema con la mira en la producción de un disco o EP, pasando por las etapas de composición, arreglos, pre-producción, grabación y mezcla. Se analizarán las ideas germinales de una canción, las sesiones de grabación y las de mezcla, para apreciar la transformación de una canción. Los interesados en asistir deben inscribirse previamente en www.inamu.musica.ar.