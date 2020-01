/ / KATOPODIS DENUNCIÓ QUE EL MACRISMO DEJÓ OBRAS ABANDONADAS Y $35.000 MILLONES EN DEUDAS

Relacionados

En diálogo con Radio 10, Katopodis recalacó que por “orden” del presidente Alberto Fernández “estamos reactivando toda la obra pública abandonada por la gestión anterior", al tiempo que aseguró que se buscará terminar con "la cartelización" e imponer "transparencia" en las contrataciones."Quedaron 15 jardines construidos a la mitad que las hizo una empresa fantasma", advirtió en la entrevista radial. Según denunció el ministro, durante el macrismo se prometió construir 4.000 km de rutas, pero se construyeron solo seis."Las (contrataciones a través del mecanismo) Participación Público-Privado fueron un fracaso y un fiasco. No hay un solo kilómetro realizado por las PPP, todas las obras están discontinuadas. Esta semana vamos a resolver cómo salimos de esta situación de mentira", enfatizó el ex intendente de San Martín.En ese marco, Katopodis anunció que el Gobierno desarrollará un Plan Federal de Obra Pública en coordinación con los gobernadores. "Queremos que los mismos vecinos de cada barrio participen en las obras y así generar empleo", afirmó.Esta semana el funcionario anticipó que avanzará con obras pendientes, como el tramo de la Autovía 7 entre Chacabuco y Junín, la Ruta 8, los acueductos de Chaco y Clorinda, escuelas y hospitales. También dijo que otro objetivo es que "la 'cartelización' no sea el común denominador de la obra pública y que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer obras en las zonas donde están radicadas".Asimismo, Katopodis aseveró que se establecerá "un programa de transparencia de la obra pública" con tres ejes: "control social en el territorio con seguimiento de cada obra que se ejecuta en las localidades; un Observatorio Federal de Obra Pública y un gobierno de datos abiertos sobre costos, oferentes y plazos"."Iremos paso a paso frenando esta crisis, parando la caída de la actividad económica que venimos sufriendo los argentinos, porque este es un gobierno que tiene los pies en la tierra", aseveró.