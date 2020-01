/ / MARGARITA BARRIENTOS SE SUMA AL PLAN DE "ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE"

Relacionados

Es distinto a muchos de los planes que se venían dando sin control", señaló Barrientos. "El otro día me reuní con el ministro Daniel Arroyo y charlamos sobre ese tema". afirmó. Se refirió a la situación social que atraviesa el país y confirmó que se suma al proyecto del gobierno nacional: “El ministro Arroyo me ofreció participar del Plan contra el Hambre y dije que sí", dijo y agregó: "Es hora de que nos pongamos de acuerdo para tirar todos del mismo carro".“Sigo muy de cerca lo que está haciendo el gobierno y lo veo con buenos ojos”, aseguró Margarita en el aire de Futurock a la vez que comentó que “me parece muy buena la Tarjeta Alimentaria porque permite tener un control sobre las compras”. En lo que hace a la inflación, mostró su preocupación debido a que “una vez que los precios aumentan ya no bajan más” y se mostró con expectativas “como con cada gobierno que llega”.Al ser consultada sobre la gestión del ex presidente Mauricio Macri en políticas alimentaria, y contención social la referente aseguró: "Macri se equivocó muchísimo en la parte económica y social, muchas equivocaciones que llevaron a que las cosas no tuvieran un control", dijo. Agregó: fueron "cuatro años bastante peleados" aunque destacó que en los primeros años "había esperanza."Yo lo apoyé por una amistad que tenemos, lo aprecio mucho. Pero tengo expectativas en cada gobierno que llega, apuesto a que les vaya bien para que haya trabajo". Al ser consultada sobre la posibilidad de que Mauricio Macri continúe su vida política y volver a la administración pública, Barrientos dijo que es difícil que una persona deje de hacer política pero no creo” afirmó.