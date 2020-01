/ / MÁS AJUSTE: SECHEEP PIDIÓ EL LLAMADO A AUDIENCIA PARA UN INCREMENTO DE TARIFAS

Relacionados

El de energía eléctrica es un servicio que tuvo un incremento sideral, prácticamente sin precedentes para tan poco período de tiempo pero desde Secheep siempre se marcó su rol de distribuidor y no de generador de energía para marcar las responsabilidades en la facturación.Desde la empresa estatal, confirmaron que se avanza en los trámites para solicitar al Poder Ejecutivo que se lleve a cabo la audiencia pública en la que se exponga la propuesta de aumento del ítem tarifario conocido como Valor Agregado de Distribución (VAD)."La factura tiene tres grandes componentes: generación, transporte y VAD, en los últimos años los dos primeros tuvieron un incremento de más del 1000 por ciento pero el último no se toca desde 2017 cuando sabemos todos los vaivenes de la economía desde ese año a esta parte", señaló el presidente del Directorio de Secheep, Gastón Blanquet.Para definir al VAD, indicó que engloba todo lo que comprende tanto gastos operativos como plan de obras, de una actividad en la que los insumos están atados a la cotización del dólar a lo que deben sumarse los incrementos que se dieron a nivel salarial desde ese tiempo.Consultado acerca el mecanismo administrativo para que se implemente la suba los valores que se sugerirá, indicó que todo está sujeto a la decisión del Ejecutivo. "Actualmente, el VAD representa cerca del 33% de la factura, lo que nosotros consideramos es que el incremento de este ítem sea del 30% luego quedará a consideración del Gobierno si lo aplica y qué porcentajes", sostuvo y añadió que estimativamente la audiencia podría tener lugar a fines de febrero."Necesitamos previsibilidad para desarrollar un plan de inversión de obras , lo que hacemos es exteriorizar que los recursos no alcanzan y el Ejecutivo verá alternativas de financiación en la que pueden estar también partidas nacionales", explicó.