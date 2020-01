/ / MÁS DESPIDOS EN SANCOR A DÍAS DE DEJAR DE SER COOPERATIVA

Relacionados

A pocos días de que la ya ex cooperativa quedé totalmente incorporada a Adecoagro, se suceden los despidos y las presiones sobre el personal a fin de que acepte retiros voluntarios, informó el portal especializado InfoAlimentación.De acuerdo con esa información, repositores del centro de distribución Buenos Aires de mercadería informaron que la empresa los está convocando para que acepten un retiro voluntario por el que recibirían un 50% de la indemnización de ley que les corresponde.SanCor ya había cerrado su distribuidora en Bahía Blanca en diciembre de 2018, despidiendo a 44 empleados. Esto sucede luego del largo conflicto con los trabajadores de la planta de queso Mendicrim en la localidad bonaerense de Arenaza, 21 de ellos despedidos y luego reinstalados por la justicia, y que forma parte del desguazamiento de Sancor.La ex cooperativa acumuló enormes pasivos cuyo destino no se verificó en un incremento de la capacidad de producción. Reestructuró su deuda en tres oportunidades, la última vez incluyó un aporte del Estado nacional de 400 millones de pesos.SanCor pasó de 4.500 trabajadores en 2015 a los 1.500 actuales. La destrucción de puestos de trabajo apenas fue morigerada por el traspaso de algunos pocos empleados a medida que SanCor vendía sus plantas a Adecoagro en 2016.La destrucción de valor de SanCor también se aprecia en su capacidad de producción. Ahora recibe 750 mil litros de leche por día cuando cuatro años atrás le llegaban desde los tambos 4,2 millones de litros de leche diarios.En 2018 Adecoagro logró comprar la cooperativa, luego de adquirir dos de las plantas elaboradoras de quesos y leche en polvo. Para ello, una asamblea de la cooperativa resolvió disolver la misma, transformarla en una sociedad anónima y venderla a Adecoagro, todo en un mismo acto.Adecoagro es una empresa con origen en fondos de inversión que derivaron una parte en el negocio agroindustrial argentino. Entre los inversores del fondo se encuentran el fondo soberano de Qatar y el millonario y filántropo de origen húngaro George Soros.