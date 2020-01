/ / MENDOZA: EL AÑO PASADO SE GRADUARON 473 PRESOS

Relacionados

Nair Otero, coordinadora de Tratamiento en el Servicio Penitenciario, indicó que el año pasado 473 internos se graduaron en diferentes niveles. La funcionaria celebró el logro de quienes acceden a los estudios, ya que de otra forma, no lo hubieran hecho por sus condiciones de vulnerabilidad. “El único derecho que se priva es el de la libertad ambulatoria, el resto se debe respetar. Entendemos que la educación es una herramienta de transformación”, apuntó en CNN radio Mendoza 91.7En este sentido, manifestó que la mayor preocupación es que el nivel con que ingresan es básico. “La mayoría no ha terminado los estudios primarios, por lo que para nosotros es satisfactorio ese número obtenido, porque han podido egresar y promover de una modalidad educativa para ir hacia otra, inclusive en la universidad”.En este sentido, Otero indicó que todas las unidades penitenciarias de la provincia cuentan con escuelas primarias (CEJBA) y secundarias (CENS) para que los internos cumplan con la educación obligatoria. Además, explicó que tanto en Boulogne Sur Mer como en Almafuerte hay universidades en contexto de encierro a las cuales son trasladados los estudiantes, dependiendo de donde estén alojados.Por el momento, el Servicio Penitenciario cuenta con nueve carreras en oferta educativa. Según informó Otero, Trabajo Social es la más elegida entre los presos que alcanzan estudios de grado. “Lo que más eligen los chicos es licenciatura en Trabajo Social, lo cual es positivo porque tiene que ver con ayudar a otros. También licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas, Comunicación Social y Derecho. Luego vienen los profesorados en Letras e Historia, donde también se anotan pero no tanto como las anteriores”, acotó.Finalmente, la funcionaria adelantó que este año se incorpora a la currícula nuevas carreras. “Este año tendremos tecnicaturas, que son de tres años. Eso permite que terminen y se reinserten laboralmente más rápido. Son carreras nuevas, inclusive en la Universidad de Cuyo, que es la carrera de Educación Especial y la del ITU es de Gestión de Empresas”, completó.