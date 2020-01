/ / SÁENZ PEÑA - COLECTORA SUR: SE LE ROMPIÓ EL CAMIÓN Y ENCIMA LO ASALTARON DOS MOTOCHORROS

Relacionados

El camionero, de nombre Iván, de 50 años de edad; explicó a Periodismo 365 que es oriundo de Corrientes y hace 20 años viene siempre "a trabajar para la temporada de fletes de cereales y oleaginosas a Puerto Rosario. Este año se me rompió mi camión Scania 113 y lo dejé estacionado en Colectora Sur frente al comercio de unos amigos que venden piedras lajas. El viernes anduve mucho con semejante calor para poder conseguir los repuestos y al final no lo pude arreglar. A la noche, a eso de la 21.45 horas me iba caminando por la colectora a cenar hasta un comedor que está en la Rotonda de rutas 16 y 95, cuando de golpe me interceptaron dos delincuentes en moto y ahí nomás me pusieron una pistola en el pecho, amenazándome de muerte para que les entregue todo lo que llevaba. Ante el temor de que me peguen un tiro les di la billetera y un celular, y se fueron mientras el de atrás me seguía apuntando", detalló.El transportista recordó que comenzó a correr "asustado hasta el comedor para pedir un celular Claro para bloquear mi línea y llamar a la Policía, pero nadie tenía esa empresa. Entonces me fui a la oficina de Gendarmería que está en la Rotonda, les expliqué a los gendarmes lo que me había pasado y ahí pude solucionar por lo menos el bloqueo de mi línea telefónica. También llamé y avisé a la Comisaría 5º, me dijeron que iban a mandar un móvil para recorrer y me invitaron a hacer la denuncia, pero decidí no hacerla porque es una pérdida de tiempo y sirve solamente para las estadísticas. La zona de la Rotonda es tierra de nadie, a los camioneros nos roban todos los días y no puede ser que nadie haga nada. Un día de estos van a matar a alguien ahí. Ahora me quedé sin plata, sin teléfono, sin mis documentaciones personales y encima con el camión descompuesto", lamentó el camionero correntino.