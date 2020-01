/ / SÁENZ PEÑA: EL MUNICIPIO REFUERZA CONTROLES Y SECUESTRA MOTOS EN OPERATIVOS

Relacionados

Teniendo en cuenta que mantener el orden en las calles y aportar a la seguridad vial son prioridad de la actual gestión, tal como lo había anticipado el secretario de Gobierno Diego Landriscina, la Municipalidad implementa diversos operativos ubicados en puntos estratégicos.En ese marco, en la mañana del lunes se realizaron controles en las calles 14 entre 31 y 33, y en calle 10 entre 31 y 33, donde se retuvieron siete motos que no contaban con la documentación del vehículo o sus conductores no poseían licencia de conducir, algo fundamental porque es lo que habilita a la persona a circular por la vía pública.La subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Marina Vasileff recordó que los controles se basan en la verificación de la documentación de motocicletas, licencia de conducir y uso de casco por parte de los conductores. También se verifican los elementos básicos de seguridad del motovehículo como espejos retrovisores, luces y caño de escape reglamentario.Además, se identificaba a los vehículos de mayor porte (autos, camionetas, camiones y micros) solicitando carnet de conducir y documentación que acredite la propiedad del automotor (cédula verde o azul), patente y revisión técnica vigente.Los operativos son muy importantes porque a través de ellos se pueden recuperar motos que fueron sustraídas o evitar accidentes de tránsito por vehículos que están en malas condiciones, sin luces o sin la documentación necesaria. En ocasiones el conductor de la moto no es propietario de la misma y no cuenta con la autorización correspondiente para su uso. Estas acciones continuarán desarrollándose en forma rotativa en distintos puntos de la ciudad.