/ / SÁENZ PEÑA - MOTOCHORROS: VIOLENTO ROBO A JUBILADA EN EL CASCO CÉNTRICO

La víctima contó a Periodismo365 que hoy a las 16.30 horas "me iba caminando al kiosco por calle 20 entre 35 y 37, cuando a mitad de calle dos ladrones con gorrita se me acercaron en una motocicleta de 110 cc., el que iba de acompañante bajó corriendo y de manera violenta me tironeó del brazo para sacarme el monedero. Entonces en el forcejeo y los empujones alcancé a tirarlo adentro del patio delantero de una vivienda, pero igual el delincuente metió el brazo por detrás de la reja, lo estiró hasta donde pudo y logró sacarlo, después huyeron con dirección a calle 51. En el monedero tenía mil pesos y documentaciones varias. Fue todo en cuestión de segundos, grité pidiendo auxilio y salieron los vecinos, luego vino un patrullero pero los ladrones ya se habían ido", detalló la jubilada, que minutos más tarde formalizó la correspondiente denuncia penal en Comisaría 1º.