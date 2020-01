/ / SÁENZ PEÑA: SE EXTRAVIÓ EL EX BOXEADOR "GATIQUITA" CASCO Y LO BUSCAN INTENSAMENTE

Relacionados

La preocupada señora remarcó que el mismo era boxeador y a veces se pierde mentalmente. Que varias veces pasó que se va del domicilio y luego la gente lo reconoce y lo acerca nuevamente; pero ahora pasó mucho tiempo y no logró encontrarlo por ninguna parte.El mismo es de contextura delgada, tez morocha, cabello corto, color negro con canas, posee barba, de estatura 1,60 metros aproximadamente, no posee tatuajes, ojos color marrón y no posee cicatrices. El mismo vestía un pantalón jean de color azul claro, borceguíes negros, y una camisa de color claro. No posee teléfono celular. Su hija autorizó a difundir una fotografía y se activó el Protocolo de Búsqueda de Personas.