/ / (video) MEGAOPERATIVO CONJUNTO: YA PATRULLAN SÁENZ PEÑA MÁS DE 150 EFECTIVOS DE GENDARMERÍA, POLICÍA FEDERAL Y PROVINCIAL

En ese contexto, Policía del Chaco, Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina diagramaron un megaoperativo interfuerzas con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir posibles actos delictivos.Además la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial realiza controles viales en distintos puntos de la ciudad.La tarea incluye la presencia de alrededor de 150 efectivos en las calles de la ciudad, entre policías provinciales, gendarmes y efectivos de la Policía Federal que en más de una veintena de móviles recorren las calles para la prevención de cualquier ilícito.También se efectúan diversos tipos de controles vehiculares y de identificación de personas. Asimismo se dispuso la instalación de controles en distintos puntos estratégicos para monitorear el ingreso y egreso de personas a la ciudad, y en la zona céntrica se mantiene el servicio de policías caminantes para mantener la seguridad en la zona comercial.Se afectaron 20 móviles, 8 motocicletas, 1 can y 188 efectivos de la Policía, 2 móviles, 1 can y 50 funcionarios de Gendarmería Nacional, 2 móviles, 2 motocicletas, 1 can, 2 móviles y 20 empleados de Policía Federal, 2 móviles y 10 empleados de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, los que marcan una presencia en forma conjunta en todos los puntos fijos y móviles que fueron diagramados, lo que manifiesta un compromiso de cada una de las fuerzas que se encuentran en esta parte de la región en el combate diario del delito.El inicio del Operativo Interfuerzas en Sáenz Peña estuvo encabezado por la Ministra de Seguridad y Justicia Dra. Gloria Zalazar, junto con la Directora Ejecutiva del CEAC, Comisario General Mariela Aguirre, junto con el Director General de Seguridad Interior Comisario Mayor Miguel Edmundo González; y el Director de Zona Interior Sáenz Peña, Comisario Mayor Leandro Aguilar.