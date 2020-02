/ / (audio) PAMI PAGARÁ DEUDA MACRISTA DE $5 MIL MILLONES A FARMACIAS

PAMI firmó un acuerdo con las entidades farmacéuticas por el pago de la deuda de la gestión anterior pic.twitter.com/fllaAGhH2d February 7, 2020

La Directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, confirmó un acuerdo de absoluta unanimidad con las entidades farmacéuticas por el pago de la deuda de la gestión anterior que alcanza los $5.380 millones de pesos.Hace quince días comenzó el conflicto porque la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR), advirtió que si el PAMI no pagaba la deuda que mantenía por servicio de medicamentos, los farmacéuticos no iban a seguir atendiendo a sus afiliados.“Hemos logrado hacer un acuerdo con cada una de las farmacias que proveen medicamentos de PAMI y las cámaras de las farmacias que son las intermediarias. Hemos hecho un acuerdo de las deudas, entre otras que dejó la anterior administración, para poder hacer un esquema que permita seguir vendiendo los medicamentos”, señaló Volnovich en diálogo con Radio con Vos.La titular sostuvo que el acuerdo fue unánime y dijo que no ve "ningún riesgo de que las farmacias dejen de vender medicamentos del PAMI”. Además, remarcó: "La gestión anterior se fue sin pagar. Ha dejado una deuda sin pagar durante varios meses. Eso obviamente generó un problema para las farmacias. Tenemos una deuda total de $19.000 millones y un déficit de $8600 millones”."Queremos que la gente se medique responsablemente, que los medicamentos sean los correctos, pero en el marco de la prioridad que nos marcó Alberto Fernández”, aseguró Volnovich y destacó: "La gestión anterior hizo un techo presupuestario a los medicamentos y en base a eso restricciones a la gente. Nosotros estamos trabajando, obviamente con responsabilidad presupuestaria pero con una lógica sanitaria. Queremos hacer un criterio sanitario”.En un comunicado oficial, PAMI señaló: "Desde el inicio de la nueva gestión, se abonaron todos los medicamentos dispensados que las personas afiliadas requirieron durante diciembre y lo que va de 2020; sin embargo quedaba pendiente el pago de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019".