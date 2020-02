/ / CAUSA CUADERNOS: ANULARON PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA CRISTINA Y NO LE QUEDAN PEDIDOS DE DETENCIÓN

Relacionados

Se trata de la medida que había sido dispuesta por el juez Claudio Bonadio, quien también procesó y la envió a juicio oral por este caso a la ex mandataria. La detención nunca se hizo efectiva por los fueros que impiden su arresto. Ahora, tras la anulación de la prisión preventiva, sólo sigue vigente su procesamiento en el caso.La decisión fue tomada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, que sostuvieron que no se habían verificado los peligros de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Tras el fallo no quedan prisiones preventivas pendientes de ejecuciones contra la ex mandataria.El fallecido juez Bonadio también le había dictado la prisión preventiva en el marco de la causa por la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, medida que quedó sin efecto en diciembre pasado.