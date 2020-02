/ / CHACO: CAPITANICH Y RODRÍGUEZ SAÁ ACORDARON COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROFORESTAL

Relacionados

“Los puntanos han construido una provincia que merece ser vivida y es un ejemplo para todo el país, queremos a aprender de sus experiencias para construir las nuestras. Eso es fruto de la constancia y la perseverancia, pero sobre todo de la convicción de tener un proyecto, de defenderlo y de promover la mejor calidad y el bienestar del pueblo y de su gente”, expresó Jorge Capitanich ante la presencia de Rodríguez Saá.“En un tiempo de adversidad, cuando pocos se animaban, con Alberto nos animamos a creer que otro país era posible”, recordó el gobernador chaqueño, y ratificó: “hoy estamos aquí no solo por imperio de las circunstancias sino por imperio de la convicción; la convicción es parte del ADN de la política, sin convicción nunca se llega a nada”.Rodríguez Saá adelantó que firmarán convenios para trabajar con laboratorios, producción de medicamentos, inteligencia digital, y robótica, entre otros temas: “Cuánto les queremos copiar a ustedes, porque compartir entre nosotros las cosas que hacemos bien es de buenos gobernantes, sirve para mejorar calidad de vida de nuestro pueblo”.El acuerdo incluye la cooperación con capacitaciones en desarrollo Agroforestal “para que ellos mejoren el tratamiento en el área de la Cuenca El Morro y zonas de Influencia”, dijo José Ruchessi, director del Centro Biotecnológico Agrícola Forestal, en el marco del Plan de acción que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de San Luis.“Estamos convencidos de que el vínculo y la cooperación con las provincias argentinas nos permite fortalecer recuperar y profundizar nuestra identidad federal. Lo hicimos con Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, independientemente de cualquier partido político. Lo pretendemos hacer para encarar obras comunes, fomentar el desarrollo estratégico para promover el desarrollo humano, social, económico cultural de las provincias”, finalizó Capitanich.Las provincias acordaron mutua colaboración mediante acciones tendientes a buscar el equilibrio entre el desarrollo productivo y la sustentabilidad socio-ambiental a través de capacitaciones, investigaciones, intercambios de información basados en la experiencia de ambas, recursos materiales como humanos, y todos aquellos actos que se consideren necesario para el desarrollo y cumplimiento del convenio.Participaron de la firma el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, el titular de la Dirección de Vialidad Provincial, Hugo Varela; la secretaria General de Gobierno, Noelia Canteros; el secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo y el vocal de la Administración Provincial del Agua, Gustavo D’Alessandro. Además, acompañaron la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, de La Eduvigis, Karina Mitoire; de Presidencia de la Plaza, Diego Bernachea, de Capitán Solari, Guillermo Areco y Diputado Nacional, Aldo Leiva.La escuela de Educación Agropecuaria N° 13 será la sede donde se haga efectivo el convenio. Actualmente dicta ocho cursos cuatrimestrales, de un total de 204 horas cátedra y cuenta con una matrícula de 120 alumnos.“Estamos haciendo investigaciones y desarrollando tecnología vegetal para generar patrones genéticos de interés, con distintas especialidades en lo ornamental, en lo forestal, en lo industrial, oleaginosas y plantas transgénicas”, detalló Ruchessi.En la institución se dictan ocho cursos cuatrimestrales vinculados al desarrollo agropecuario. En el primer cuatrimestre se dictan los cursos de Cultivo de plantas de interior, Cultivo de plantas florales anuales, Plagas, enfermedades y su control en plantas ornamentales, y Auxiliar de técnica de cultivo in vitro en plantas ornamentales.Y en el segundo cuatrimestre, las y los alumnos pueden acceder a formación en: Propagación de espacios verdes y cultivo de plantas ornamentales, cultivo de plantas florales perenne, manejo de viveros, y Auxiliar de técnica de cultivo in vitro de plantas foresto industriales.