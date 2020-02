/ / CHACO - MÁS TARIFAZOS: SECHEEP PEDIRÁ UN 25% DE AUMENTO EN LAS TARIFAS DE LUZ

Relacionados

El 6 de marzo, a las 9 horas, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, tendrá lugar la audiencia pública “no vinculante” de cara al nuevo incremento tarifario que se analiza desde SECHEEP. En ese escenario, la empresa estatal expondrá su estudio de costos, que a la vez será de acceso público días antes y de acuerdo a la normativa vigente, además de dar a conocer la situación económico financiera en lo que respecta a recursos para obras y gastos corrientes. Desde el organismo estatal, pedirán por un incremento que ronde entre el 20% y 25% de lo que hoy se abona, aunque la última palabra la tendra el Ejecutivo provincial.Al respecto de esto, dialogó este jueves el presidente de la empresa SECHEEP, Gastón Blanquet y aclaró que se trata de una audiencia pública que debería haberse realizado entre octubre y noviembre de 2019. “No se la hizo por cuestiones políticas”, admitió.Comentó que la empresa cuenta con un sector específico, dedicado al control tarifario constantemente porque es nuestro precio a la materia prima que distribuimos. En este contexto, vemos por los diferentes procesos que estamos obligados a manifestar la situación tarifaria y las necesidades que tenemos por cuestiones de ordenamiento administrativo y contable”.Explicó que toda la compra de material está cotizada en dólares, “desde un bulón a los cables”. “Hoy, con un dólar en $63, se nos está generando un gran desfasaje y nos complica gravemente la operatividad de la empresa”.Reiteró que esperan definiciones del Gobierno nacional respecto de la cuestión tarifaria y dijo que un congelamiento en la provincia sería “muy complejo”. “La empresa no tienen capacidad con los recursos propios, sería un daño muy grande que va a repercutir directamente en las inversiones programadas que tenemos en los próximos 4 a 10 años de desarrollo eléctrico provincial”, dijo y reconoció, no obstante, que no hay nada concreto ni definido.