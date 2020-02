/ / CLAUSURARON EL ZOO DE LUJÁN POR IRREGULARIDADES: EXIGEN RECONVERSIÓN O CIERRE DEFINITIVO

Relacionados

La intervención de los organismos se produjo ante la publicación de imágenes en las que se veía a visitantes del zoólogico alimentar a los animales en recintos que ya habían sido clausurados en julio de 2019, por lo que ante la violación de esa clausura, se inspeccionó el lugar y se renovaron las fajas y precintos que prohíben el ingreso de personas en las jaulas de los leones y tigres, elefantes y aves.En consecuencia, el organismo nacional decidió clausurar esos sectores del predio ubicado en el kilómetro 58 del Acceso Oeste que ofrece como actividad principal el ingreso de visitantes a la jaula de tigres y leones para tener contacto directo con ellos, lo que vulnera el artículo 8 de la Ley 12238/99 que rige el funcionamiento de parques zoológicos.La clausura estuvo encabezada por Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, quien rubricó el acta junto a Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de la Defensoría del Pueblo, organismo que realizó las denuncias por irregularidades.“Desde la Defensoría del Pueblo constatamos algunas irregularidades y la Secretaría de Ambiente de Nación que, dentro de sus potestades sancionatorias, decidió la clausura que acompañamos", dijo Guerrero Iraola a Infobae y aseguró que “se clausuraron (y renovaron precintos) de las jaulas de los leones y tigres, en el ámbito de la elefanta y de las aves”.En ese tono, informó que "la clausura es permanente hasta que se adecuen las condiciones de modo tal de que no haya contacto entre personas y animales exóticos” y agregó que, además, “en el acta se hizo especial hincapié al cese de la publicidad basada en la promoción del contacto y en las readecuaciones de los ámbitos”.“La Defensoría viene trabajando para la reconversión del zoológico junto al municipio, la Provincia y el ministerio de Ambiente de la Nación”, dijo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. En las recorridas que ha realizado la Defensoría en el lugar, y a partir de las denuncias de grupos animalistas, se constataron irregularidades, el mal estado en que están los animales y los incumplimientos a la ley que prohíbe que la gente entre a las jaulas.“Queremos que se cumpla con la ley y que se avance en el proceso de reconversión del zoológico para que estas situaciones no se repitan y se preserven los derechos de los animales como personas no humanas”, agregó el Defensor.En agosto de 2019, el organismo que encabeza Lorenzino había pedido la inhabilitación del zoológico de Luján al constatar irregularidades y maltrato animal y el 8 de febrero pasado fue recibido por el intendente Leonardo Boto y otras autoridades municipales. En esa reunión detalló el informe que elevó el organismo en el que detalló las condiciones en el que habían encontrado el zoológico. “Hay una superpoblación de leones y tigres que viven en jaulas muy pequeñas. Están hacinados. ¡Es espeluznante!”, dijo entonces Guerrero Iraola a Infobae, al relatar la experiencia que vivió cuando ingresó al predio de Luján, en la provincia de Buenos Aires.Durante ese encuentro en el Palacio Municipal, el organismo exigió su “reconversión urgente” o el cierre definitivo y comenzaron a diagramar "un esquema para avanzar hacia la reconversión”, aseguraron desde la Defensoría en un comunicado en el que además detallaron que “puntualmente, se definió elaborar un documento con estándares de cumplimiento y medidas inminentes para comenzar este proceso”. De ese encuentro participó Jorge Semino —dueño del parque que alberga a más de 100 animales, entre ellos 74 leones y gran cantidad de tigres— denunciado por maltrato animal.El equipo de la Defensoría había realizado una visita sorpresiva con el objetivo de constatar las denuncias por irregularidades que “no son nuevas” ya que, aseguró, se vienen realizando “desde al menos una década” por vecinos, asociaciones y proteccionistas de animales que acusan que en el zoológico lujanense se “dopa” a los animales para que los visitantes puedan ingresar, tocarlos y sacarse fotos.Durante el recorrido por el zoológico comprobaron las denuncias recibidas: "Vimos que los animales están dispuestos en jaulas muy pequeñas y que llega a haber hasta tres tigres y tres leones en el interior”, reveló el abogado de la Defensoría de la provincia.“Se trata de un plan que encabezará la Defensoría junto a la Secretaría de Medioambiente de la Nación y el Municipio de Luján, mediante el cual se fijarán los puntos para delinear el futuro plan de reconversión. En función de esto, las autoridades del zoológico se comprometieron a hacer una contrapropuesta que será revisada y a la que se le fijarán metas de cumplimiento”, avisaba el texto sobre la reunión.El zoológico de Luján fue inaugurado el 24 de noviembre de 1994 con una colección inicial que reunía fauna silvestre y doméstica integrada por un mono, dos burros, dos ponis, algunas llamas y ciervos, una pareja de leones y pavos reales. Actualmente hay más de 50 leones, 20 tigres de Bengala, 12 de pumas, unos cincuenta monos sudamericanos de diferentes especies, dromedarios, que se han reproducido dentro del zoológico, y elefantes provenientes de la isla de Sumatra.