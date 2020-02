/ / DENGUE - EL GOBIERNO PROVINCIAL ESTABLECIÓ EL ALERTA MÁXIMO: INTENSIFICARÁ LA PREVENCIÓN CON EL APORTE DE MIL AGENTES

Relacionados

En el marco del Plan de Contingencia contra el dengue, el mandatario informó que actualmente en la provincia hay 79 casos positivos, 29 confirmados y 372 notificaciones, el 55% de ellos en Resistencia. “De acuerdo a las estadísticas es necesario observar la evolución semanal: estamos ante la proximidad de la semana nueve y con una tendencia creciente de cara a la semana 21, por eso estamos extremando las medidas”, remarcó.Capitanich destacó que la enfermedad no cuenta con una vacuna, por lo cual la prevención se debe realizar socialmente. “El objetivo principal es eliminar la circulación viral, para lo cual debemos evitar la propagación de la larva, eliminando los posibles criaderos”, detalló y aclaró que la fumigación solo mata al mosquito maduro pero no al huevo o larva. “Entre todos y todas tenemos que afrontar esta situación, para erradicar al vector”, expresó.Para las tareas de descacharrado y bloqueo de focos, el gobierno aporta mil agentes de vectores y se trabaja en conjunto con los municipios para intensificar las tareas. Se hicieron 100 bloqueos, 50 capacitaciones y 1000 actividades en toda la provincia. Además se capacitó a médicos y enfermeros quienes tienen la capacidad de identificar los síntomas para la detección temprana (síndrome febril agudo inespecífico y cefalea), se garantiza el abastecimiento de paracetamol, la cantidad camas disponibles para los casos de internación y el control de vectores.Al detectar un caso, se realiza un bloqueo focal en nueve manzanas a la redonda de donde se detecta un caso. “Se busca erradicar los criaderos para evitar que se siga propagando la enfermedad y cortar la circulación viral”, resaltó el gobernador, e insistió en la importancia de generar conciencia colectiva preventiva, generando las medidas de descacharrado en cada hogar, que eliminen los posibles criaderos. “Es una acción mancomunada. Entre todos y todas tenemos que afrontar estas semanas que son críticas”, expresó Capitanich.Además, el gobernador anunció que se generará, desde el Ministerio de Salud, un sistema de información con un parte diario donde se difundirá la cantidad de casos. “Vamos a propiciar un sistema de informe permanente, claro y transparente con todo el equipo del Ministerio para informar sobre la evolución de los casos, para que la comunidad esté debidamente informada”, aseguró Capitanich.La ministra de Salud del Chaco, Paola Benítez destacó el trabajo mancomunado que se viene llevando adelante desde el inicio de gestión entre el estado provincial, los municipios y la comunidad, en trabajos de prevención y erradicación de dengue.“Tenemos que tener en claro que somos corresponsables en la prevención. El ministerio asume su responsabilidad y viene trabajando arduamente, pero es importante entender que el número total de pacientes afectados va a depender de lo que hagamos en conjunto. Es un compromiso social que tenemos que asumir como habitantes de la provincia, a favor de la salud y en contra del dengue”, expresó la ministra.Por otro lado, la titular de la cartera puntualizó en seguir trabajando arduamente en la capacitación de todos los sectores, que hacen trabajo en terreno, personal de salud, a fin de mejorar la calidad de asistencia en protocolos de actuación ante pacientes con dengue. Benítez recordó que, ante alguna situación donde una persona presente fiebre, debe concurrir inmediatamente al centro de salud más cercano y comenzar, de ser necesario, el tratamiento adecuado, y no debe automedicarse.“Es importante recordad que el dengue es una problemática que afecta a la salud de las personas y que en el 30% de los casos, podría pasar desapercibido, sin presentar sintomatología; en otro porcentaje, puede presentar sintomatología leve que no requerirá internación” afirmó.Por último, la funcionaria subrayó que la idea no es generar pánico sino continuar reforzando las acciones con las distintas áreas: “Debemos comprometernos, articulando con ministerios y desde la cartera de Salud, continuaremos otorgando las herramientas necesarias para que la población cuente con los elementos para prevenirlo. Seguiremos trabajando con SAMEEP, Secretaría de Abordaje Territorial, el Ministerio de Seguridad que nos acompañará en las recorridas, la secretaría de Coordinación de Municipios, que estará interviniendo en las intendencias de la provincia y el Ministerio de Educación”.El Ministerio de Salud Pública informó que el Plan de Contingencia se encuentra en su segunda etapa de desarrollo, con intervenciones en terreno. Se refuerza la prevención secundaria, garantizando el reconocimiento temprano de la situación y el tratamiento apropiado de los enfermos, con el objetivo de recabar datos fiables para tomar medidas que eviten la expansión de la enfermedad.Al notificar un caso, se generan alertas dirigidas a la Dirección de Epidemiología de la provincia, referentes provinciales y nacionales, a la Dirección de Epidemiología de la Nación, a los referentes de control de Vectores y a las bases nacionales de Vectores. La información llega incluso a la Organización Mundial de la Salud, a través de informes nacionales.Además se dispone de salas de situación en las que, tras la localización del caso, se coordina con el servicio de salud del lugar, para informar de las acciones a los responsables locales, provinciales y nacionales. De confirmar un caso positivo, se realiza un bloqueo vectorial que consiste en la visita casa por casa en las nueve manzanas alrededor del caso, con la búsqueda de otros casos febriles, y se fortalecen las acciones de control focal, tras lo cual se fumigan esas nueve manzanas. La dirección de Epidemiología analiza la información y monitorea el curso de la situación.