/ / IMPUTARON A JAVIER GONZÁLEZ FRAGA POR EL PRÉSTAMO DE $18.500 MILLONES A VICENTÍN

Relacionados

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó y pidió abrir una investigación al ex titular del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, y a quienes fueron sindicados como responsables de la firma Vicentín, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, en una denuncia por supuestas irregularidades en el otorgamiento de préstamos a esa empresa, según el dictamen fiscal al que accedió Télam.La entidad pública había prestado a la empresa que entró en default más de $18.500 millones durante la gestión de Javier González Fraga. En diciembre del año pasado, la empresa entró en quiebra. A esta polémica se le agrega un nuevo dato que arroja más sospechas sobre la operación: la agroexportadora Vicentín fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio, al menos hasta las PASO. Así se puede constatar en la declaración de campaña que figura en la página de la Cámara Nacional Electoral.De acuerdo a los registros, Vicentín aportó a través de tres de sus empresas: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Las tres pertenecen al holding agroexportador Vicentín. Cada una de las compañías aportó para la campaña de Juntos por el Cambio la suma exacta de $4.500.000, dando un total de $13.500.000.Con esa suma, aparecen como uno de los principales aportantes privados a la campaña de Mauricio Macri, que fue quien más recibió. Lo hicieron algunos días antes de las PASO, entre el 6 y el 8 de agosto de acuerdo a los registros. Aún no fueron publicados los registros de aportes para la segunda etapa de la campaña.Fue justamente la fuerza política liderada por el ex presidente Mauricio Macri la que impulsó, el año pasado, una ley express para permitir que las empresas privadas pudieran realizar aportes para la campaña electoral. Dicha práctica se encontraba prohibida por la reforma electoral que impulsó en 2009 el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.