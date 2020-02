/ / NIKE SE VA DE ARGENTINA: 700 TRABAJADORES PODRÍAN QUEDAR EN LA CALLE

Relacionados

Los argumentos de la empresa por los que peligran los puestos de trabajo es que Nike anuncia hoy que "está realizando una transición del modelo de negocio en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay con alianzas estratégicas con distribuidores, permitiendo así desarrollar un negocio más rentable, eficiente en capital y de mayor valor agregado."Obviamente estos argumentos de la multinacional estadounidense plantean como obtener mayores ganancias en base a un plan de despidos y reestructuración de la empresa a cargo de un licenciatario, el Grupo Axo, que se quedará con las operaciones de Nike en Argentina, Chile y Uruguay para seguir vendiendo sus productos. El problema lo tienen los trabajadores ya que la empresa no da garantías de darle continuidad en sus puestos de trabajo, los deja a la pura incertidumbre de lo que decida la empresa Axo, el nuevo licenciatario que seguirá vendiendo los productos de la marca. Por lo tanto los 650 trabajadores podrían quedar en la calle y son quienes pagarán la nueva planificación de la marca perdiendo su trabajo.Actualmente hay unos 350 trabajadores en el Dorado y otros 300 en la empresa Suola en Villa Soldati. En ambas se realiza el ensamblado de mercadería importada y en total emplean a 700 trabajadores. “Tememos que con estos cambios Nike pase a un modelo importador y se queden las personas en la calle”, Explicaron desde el sindicato, (Uticra). Ya en octubre del 2019, la fábrica de zapatillas que lleva 12 años en el Dorado, despidió a 300 trabajadores y en esa oportunidad adelantaron a los trabajadores que evaluarían en 2020 su continuidad de acuerdo a la situación del país y la demanda.Evidentemente el plan de la multinacional apunta a continuar descargando la crisis sobre los trabajadores y luego de los mas de 300 despidos en el 2019, ahora amenaza con dejar en la calle a 700 trabajadores. Desde el Sindicato del Calzado (Uticra) en palabras del Secretario General Agustín Amicone, dicen estar preocupados y que "es desalentador para el sector, preferimos que los responsables de la marca estén en el país y tercericen la producción. La primera duda es si esta gente va a seguir trabajando con nuestra gente", manifestaron desde el gremio.Es llamativa que la supuesta preocupación del sindicato ante la perdida constante de puestos de trabajo solo quede en declaraciones de "preocupación" y no pasen a la acción concreta por la defensa de los puestos de trabajo. Es necesario que desde el sindicato lancen un plan de lucha para defender a los trabajadores y que no queden familias en la calle. Y que ante la amenaza de cierre y retirada de la multinacional del país, la salida queda en mano de los trabajadores poniendo la fábrica a producir bajo gestión obrera y producir calzado para toda la comunidad.