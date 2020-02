/ / SÁENZ PEÑA: ASALTO Y BRUTAL PALIZA DE MOTOCHORROS A UNA MUJER, A METROS DE UNCAUS Y EN PLENO DÍA

Relacionados

La mujer, de aproximadamente 55 años de edad; regresaba el viernes a su casa como todos los días; luego de una jornada laboral. A las 15 horas caminaba por la vereda de calle 19 entre 16 y 18 del Barrio Oro Blanco, cuando dos sujetos vestidos como albañiles o empleados municipales, con ropa de trabajo color marrón -de grafa- a bordo de una moto de 110 cc. color negro "me observaron y uno de ellos bajó rápidamente y ahí nomás comenzó a tironearme con violencia de la mochila, y de un fuerte empujón me tiró al suelo. Mientras me arrastró varios metros por el cemento caliente de la vereda, me insultaba e insistía que le entregue la mochila y todo lo que llevaba. Me resistí y forcejeamos, pero como yo estaba en el piso empezó a pegarme patadas y trompadas por todo el cuerpo, hasta que logró sacarme la mochila y se fueron en dirección hacia la Colectora norte por calle 18. Hacía muchísimo calor y no había nadie en las calles", relató la víctima, agregando que los delincuentes eran mayores de edad."Me sorprendieron, no me dio tiempo a nada. Tenía mucho temor que se me abriera la herida en el forcejeo y por la feroz paliza que me pegaba el delincuente. Desesperadamente empecé a pedir auxilio a los gritos con todas mis fuerzas, porque me dejaron tirada en la vereda y nadie salió a auxiliarme. Aparentemente los vecinos estaban todos durmiendo y con los equipos de aire acondicionado a lo mejor no me escucharon. Me levanté como pude y caminé apenas hasta la colectora porque pensé que podrían haber tirado mi mochila. Me preocupaban mis remedios que son muy costosos y tenía que tomar a esa hora", detalló.Todavía conmocionada, la mujer explicó que justo pasó un patrullero, pero era de otra jurisdicción y el agente le dijo "que ellos no podían hacer nada. El policía llamó y pidió refuerzos, pero nunca fueron al lugar. Me cansé de esperar al rayo del sol en el calor tremendo que hacía, que vaya la Policía pero nunca apareció nadie", remarcó finalmente. Tras una leve recuperación, en las últimas horas la víctima formalizó la correspondiente denuncia penal en Comisaría 2º, desde donde fue llevada hasta Sanidad Policial para constatar las heridas y fuertes golpes.