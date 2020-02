/ / (videos) CHACO - LLUVIAS: CASI 400 MILÍMETROS DEJARON BAJO AGUA A GANCEDO Y ES LA LOCALIDAD MÁS AFECTADA

Relacionados

Una histórica lluvia comenzó a darse en la madrugada de este viernes y aún continúa en Gancedo. Según confirmó a CIUDAD TV, el intendente, Alberto Korovaichuk, en menos de tres horas cayó la friolera de 340 milímetros lo que provocó que la localidad quede virtualmente bajo agua.“Entre las 20 y 21 cayó un chaparrón donde llovieron 20 milímetros y paró. Pero a las 0.30 empezó y en dos horas y media metió 340 milímetros donde realmente quedó totalmente anegado el pueblo. Y por supuesto que sigue lloviendo”, señaló el jefe comunal.“Es una locura lo que ha llovido y como está la gente”, añadió. Para graficar la gravedad de la situación, Korovaichuk comentó que dentro de la estación de servicio Shell, donde funciona un comedor, ingresaron unos 50 centímetros de agua. También alertó sobre el estado de las rutas que conectan a la localidad con Santiago del Estero, las cuales tienen zonas con hasta 20 centímetros de agua.“Hoy nos vamos a ver muy complicados durante todo el día más lo que viene por llover. Y la gente está totalmente descuidada porque nunca hemos pasado esto. Y eso que pasamos lluvias muy grandes, pero nunca tan de golpe ni de tanto milimetraje”, añadió.En relación a las familias evacuadas, el intendente no brindó precisiones sino que simplemente afirmó que se está trasladando gente a centros de evacuados. “El barrio La Represa son 70 familias evacuadas y a todo el mundo le entró agua en sus casas. No es que se salvó alguno. Unos más y otros menos, pero están todos con el problema encima”, afirmó y alertó sobre las aguas que vienen de los campos, las cuales para desagotar deberán atravesar el pueblo.“Esto es peor que el año pasado. En esa oportunidad fueron 100 o 200 milímetros que se fueron acumulando, no tan de golpe y sin bajar con tanta fuerza como ahora. En todo lo que pasamos, el agua nunca arrastró un auto hasta la zanja. Esta noche, arrastró autos hasta ahí. También el viento volteó árboles, plantas, el cartel del banco, el cartel del meteorito, el alambrado público y los cables de la trifásica que cruza La Rural están sobre la ruta”, explicó.