/ / ALBERTO FERNÁNDEZ: "LA SUBA DE PRECIOS TIENE QUE PARAR, VAMOS A SER IMPLACABLES E INFLEXIBLES"

"La suba de precios tiene que parar porque no tiene lógica, vamos a ser implacables e inflexibles con este tema", expresó en las redes sociales. Y agregó: "Una sociedad es un lugar donde todos ganan. Si unos ganan y otros pierden no es una sociedad, es una estafa".El mandatario indicó que desde el estado están ayudando a la producción a recuperarse, pero le pidió responsabilidad a los empresarios: "Necesitamos que sean responsables y contribuyan a contener los precios como están contribuyendo muchos a terminar con el hambre", dijo.Finalmente, agradeció al Consejo la invitación e hizo referencia la participación de algunos sectores durante los últimos cuatro años: "Sé que la mayoría de los empresarios valoran mucho más la producción que la especulación, y para volver a crecer necesitamos industriales comprometidos con el país", señaló.En ese sentido, volvió a referirse a la necesidad de dejar de pelearnos entre los argentinos: "Tenemos los elementos para crecer. Tenemos la industria, tenemos el campo, tenemos el petróleo y el gas. Vamos a trabajar mucho y lo vamos a hacer juntos. Sin pelearnos. Vamos a recuperar el don del equilibrio y a poner a la Argentina de pie", dijo el presidente.Por otra parte, se refirió a las conquistas de las mujeres y se comprometió a acompañar este cambio que han impulsado: "La sociedad cambió y no soporta más seguir viviendo en un sistema donde algunos son más iguales que otros. Y que haya ocurrido es mérito de un colectivo feminista que hace un tiempo dijo basta a la desigualdad. Sigan adelante con esa lucha. Van a tener un Estado que las acompañe", anunció Fernández.