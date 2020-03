/ / ALBERTO FERNÁNDEZ PROMETIÓ SER "IMPIADOSO" CON QUIENES SUBAN LOS PRECIOS

Relacionados

"En un rato, cuando se conozcan las medidas económicas, van a ver que puse a trabajar a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia en conjunto para ir contra los especuladores", dijo el Presidente en declaraciones a radio Metro."Tenemos que actuar con racionalidad" y "hacer el esfuerzo todos", frente a la pandemia del coronavirus, dijo y afirmó que "los empresarios han tomado el desafío y están empezando a hacer turnos" en sus empresas. "Hay actividades que no pudimos suspender, como la industria alimenticia; si no, nos quedamos en cuarentena y sin alimentos", dijo el mandatario.El Jefe de Estado afirmó que los argentinos "tenemos que evitar por todos los medios que el virus se propague y, mirando lo de otros países, tener el servicio de salud muy fuerte y evitar que no colapse". "Tenemos que poder ir dosificando la enfermedad para que todos sean atendidos", dijo el Presidente.Fernández, quien mantendrá una jornada de trabajo desde la residencia de Olivos, dijo que espera que "este virus maldito nos haga entender la necesidad de trabajar juntos y postergar aspiraciones personales e intereses de un sector". "Es una oportunidad, ¿por qué no la aprovechamos? De esto nadie debe sacar rédito", afirmó.