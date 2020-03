/ / CHACO: CAPITANICH ENCABEZÓ CAPACITACIÓN JUNTO A SU GABINETE PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Relacionados

Se trata del Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (Sigob), una plataforma del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de gestión institucional para mejorar la calidad democrática.El gobernador valoró la iniciativa y la enmarcó en su proyecto de reforma constitucional. “Sistematizar las metas de gobierno da profesionalidad al sistema de gestión y de medición. Lo que buscamos con el juicio de residencia al que queremos dar rango constitucional, es contar con un sistema de información estadística, para que quien pretenda ser gobernador en el futuro tenga que aplicarlo obligatoriamente para asumir compromisos, y si los incumple tenga como penalización no poder ser candidato en las próximas elecciones”, detalló.Capitanich detalló que se trabaja con una planificación estratégica situacional por objetivos y con un sistema de participación social. “A partir del Plan Chaco 2030, surgió la necesidad de reactivar este sistema, que ha funcionado muy bien en distintos países del mundo. En 2015 lo instrumentamos y fue un ejemplo de interacción con distintos componentes del Estado”, aseguró el mandatario.“Definir las políticas públicas y su buena ejecución fortalece la democracia y mejora la gobernabilidad. En este sentido, uno de los principales desafíos de la planificación es que esté ligada a la realidad, mediante el análisis de factibilidad legal, económica, social y organizativa”, sostuvo la ministra de Planificación y Economía, Maia Woelflin.Celebrada en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, la jornada tuvo por objetivo volcar en una programación general cada uno de los productos (bienes o servicios) esperados en la gestión, de manera que dicha herramienta se convierta en la pauta de trabajo y compromiso institucional a lo largo del mandato de esta administración.Mediante Sigob se identificarán y calendarizarán los principales objetivos y metas a alcanzar, de manera que la programación se convierta en la pauta de trabajo y compromiso institucional a lo largo del mandato de esta administración.“El sistema de administración financiera de control de gestión junto con el sistema de gobernabilidad, el sistema de mentas y el sistema de comunicación, nos va a permitir perfeccionar no solamente el cumplimiento de las metas sino la asignación más eficiente de los recursos y establecer un mecanismo de criterio de cumplimiento de metas según restricciones que pueden ser financieras, humanas, materiales. Todo eso se pone en el tapete durante aproximadamente 15 horas de entrenamiento”, señaló Capitanich.La actividad fue organizada a través del Ministerio de Planificación y Economía, y tuvo carácter de obligatoria para las y los Ministros, Secretarios y Subsecretarios, Asesores Generales de Gobierno y responsables de comunicación. La misma tendrá continuidad el sábado, mientras que la versión definitiva de la agenda la entregará el propio Capitanich el viernes 13 de marzo.“Estamos haciendo el esfuerzo de asociar todas las metas al presupuesto, no solamente de fuentes provinciales sino también nacionales e internacionales. Esto no implica que haya otras metas, sino que estas serán las prioritarias del Gobernador, a las cuales se les dará una mirada particular y una atención especial para lograr el cumplimiento de determinados objetivos fijados en el plan de gobierno al término de la gestión”, explicó el asesor de Gobierno, Raúl Codutti.Como necesidad previa a este encuentro, cada área gubernamental presentó al Despacho del Gobernador un listado de productos prioritarios, acompañado por una breve descripción de los resultados esperados para cada uno. Estos productos identifican las acciones institucionales, sus actores involucrados para realizarlos, la descripción del beneficio para el ciudadano y los costos estimados, entre otros ítems.