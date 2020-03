/ / CHACO - CORONAVIRUS: LA IGLESIA CATÓLICA CONFIRMÓ QUE NO SE SUSPENDEN LAS MISAS EN LA PROVINCIA

Relacionados

¿Qué decisión tomó la Iglesia Católica respecto a esto? En el Chaco, el Arzobispo de Resistencia, Ramón Dus, confirmó que las misas no se suspenderán pero aclaró que se harán ciertas modificaciones para evitar contagios.Pidió también el compromiso y solidaridad de los fieles para evitar que las personas con síntomas directamente no concurran. Además se dispuso la suspensión de toda actividad parroquial o comunitaria que suponga encuentros grupales, incluso catequesis.“Con respecto a la misa, decidimos acatar las recomendaciones que nos llegó de la Conferencia Episcopal: no suspender la misa pero tomar sí algunas medidas. Por ejemplo, omitir el saludo de la paz, administrar la eucaristía sólo en la mano y quienes la administren, deben lavarse las manos antes y después”, comentó en declaraciones a La Radio.Dus apeló a la “responsabilidad de las personas, sobre todo a las que tienen síntomas de la enfermedad, para que no concurran a la celebración. Lo mismo para las personas que son de mayor riesgo, como los adultos mayores y los niños pequeños. Que no se expongan a ir a la celebración”, señaló, al tiempo que invitó a quienes estén en esta situación, seguir los cultos a través de los medios de comunicación.“Confiamos en esta actitud solidaria de la gente, manteniéndonos serenos y atentos. Esto es una cuestión de cuidados. Me parece que es una conciencia de cristiana sentirnos responsables el luno del otro”, dijo. “Las epidemias pasan y pedimos al Señor que pase rápidamente y que nos deje esta conciencia del cuidado del otro”, remarcó.