/ / CHACO: DESDE EL IMPENETRABLE, CAPITANICH INAUGURÓ LAS CLASES CON OBRAS Y MÁS ANUNCIOS DE INVERSIÓN EDUCATIVA

“La educación requiere políticas de Estado, requiere inversión en infraestructura escolar, requiere el reconocimiento de todos y de todas”, dijo Capitanich al inaugurar las instalaciones de la Escuela de Educación Primaria N°976 y de la Escuela de Educación Secundaria N°187, iniciadas por la gestión del gobierno anterior. Las obras de ampliación y refacción demandaron una inversión de $31.924.534, con financiamiento del programa PROMER II.Capitanich destacó que se tienen en carpeta 113 proyectos de infraestructura escolar por cerca de 3.500 millones de pesos “y eso implicaría un impacto extraordinario para la resolución de múltiples problemas en materia de infraestructura edilicia”.También anunció el destino de $133,4 millones para la ejecución de las obras en el paraje El Asustado, que alberga a las Escuelas Primaria Nº 474 y Secundaria Nº 132, en el paraje San Roque para las Escuelas Primaria Nº 604 y Secundaria Nº 165, y para las Escuelas Primaria 803 y Secundaria 186 del paraje San Lorenzo en Miraflores.El gobernador adelantó también que están dispuestas las partidas presupuestarias para 911 por 1.000 millones de pesos. “Queremos garantizar la descentralización con base nutricional y un menú preestablecido, y la transferencia automática de recursos en el marco del aumento del valor de las raciones”, dijo el gobernador reiterando la necesidad de descentralizar las políticas públicas, como una de las reformas estructurales del Plan Chaco 2030.Además, entregó guardapolvos, kits escolares, libros, bicicletas, pelotas y demás elementos deportivos para garantizar una amplia cobertura de materiales indispensables para el inicio del ciclo lectivo. “La educación tiene que ser gratuita, obligatoria, equitativa y de calidad. Porque si no tenemos educación de calidad no tenemos equidad. Nos tenemos que preocupar como Estado, que cualquier habitante de cualquier rincón de nuestra tierra tenga igualdad de oportunidades”.Se refaccionaron tres aulas y la galería, se cambió el cielorraso y las instalaciones eléctricas y, además, se ejecutaron trabajos de carpintería y pintura. Por otro lado, se amplió el edificio escolar construyendo el sector administrativo, dormitorio, sanitario y oficina de docente; se construyó una sala de nivel inicial con patio de juegos; biblioteca con sala de lectura; sanitarios; salón de usos múltiples; comedor y cocina; aula taller; patios de estar y expansión.El albergue tiene una capacidad para 70 estudiantes, cuenta con bloques de sanitarios, duchas y patio lavadero, dormitorio-sanitario para profesor celador. Los edificios fueron totalmente equipados con pizarrones, armarios, mesas y sillas para el nivel inicial; conjuntos escolares de pupitre y silla para alumnos y escritorio y silla para docentes; juegos, camas, mesas de luz, roperos, muebles para el comedor, archiveros, entre otros mobiliarios necesarios.“La agenda educativa debe ser la agenda más importante de la Argentina y de la Provincia del Chaco. Hay un vínculo, una correlación directa entre inversión en educación y resultados”, aseveró el primer mandatario. Al mismo tiempo consideró que la reactivación económica permitirá generar los recursos necesarios para mejorar la educación y la infraestructura escolar y aseguró que para eso, se pretende propiciar una Ley regulatoria de la Contabilidad Gubernamental de base patrimonial para asignar los recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura escolar.“Los buenos edificios si no tienen partida de mantenimiento preventivo, se deterioran con el uso y el transcurso del tiempo”, dijo al respecto. En cuanto a los propósitos del Plan 2030 expresó que los puntos más importantes son la universalización de la sala de 4 años y aumentar la matrícula y la recuperación de los estudiantes de los establecimientos secundarios que abandonaron la instancia educativa.“Los jóvenes que no terminan el colegio, son luego aquellos que luego tienen problemas de inserción laboral, fundamental para la tendencia clara del bienestar de las personas. Una mejor educación garantiza la perspectiva de un mejor empleo, y esto garantiza la percepción de mejores ingresos que implican movilidad social ascendente. Y eso implica mayor calidad de vida y bienestar de la población”, explicó.El primer mandatario, expresó que el fin del Congreso Pedagógico es el de construir consenso con respecto a las políticas públicas que deben ejecutarse en materia educativa en los próximos años. “Hay que mejorar la calidad y perfeccionar los mecanismos de medición de resultados”, dijo a la vez que destacó como ejemplo la educación rural en la que se pretende una modificación a la ley con el fin de discutir un nuevo ciclo lectivo, contenido curricular y proceso de formación del trabajador docente.Sobre esto amplió el concepto a la necesidad de una Ley de Educación Superior, “para que las opciones de formación estén asociadas a un proyecto de Provincia en base al sostenimiento y fortalecimiento de nuestra identidad, con desarrollo científico tecnológico con base productiva para la generación de empleos de buena calidad”, expresó.La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, consideró que “el objetivo es sentar las bases sobre la situación del sistema educativo teniendo en cuenta las propuestas que tienen los mismos actores involucrados en el día a día para transformar y reconstruir una base de legitimidad social, y desde allí, avanzar en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje”.El gobernador expresó que se pretende impulsar especializaciones, diplomaturas, maestrías, vinculado también a una mayor percepción salarial que estimule, mejore y garantice mejor calidad educativa. “La formación gratuita, continua y permanente de los trabajadores docentes, la inclusión desde el punto de vista social, el derecho a la alimentación digna, hasta la provisión de elementos didácticos y escolares, generan una base y un ambiente adecuado para lograr que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea el correcto”, sentenció.Acompañaron al gobernador y la vicegobernadora la ministra de Desarrollo Social, Pía Chiacchio Cavana, y la ministra de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira. Además el subsecretario de Planificación Ciencia y Tecnología Juan Martín Fernández, la subsecretaria de Infraestructura Escolar Cecilia Fernández Almendra, la directora general de Gestión Educativa Lilian Benítez, el intendente de la localidad Zenón Cuellar y el intendente de Castelli, Pío Sander.En la oportunidad, la ministra de Educación, Daniela Torrente, destacó el normal inicio de clases a partir del “diálogo permanente con todos los sindicatos docentes, y haciendo un enorme esfuerzo financiero para, en principio, concretar un 11,3% al sueldo básico y 250 puntos al Valor del Punto”.“Este hecho es muy significativo y tenemos expectativas de mejorar en el corto plazo varios aspectos que hacen al buen funcionamiento del sistema educativo y de las condiciones laborales de los docentes, y por lo tanto, nuestro compromiso es trabajar arduamente”, expresó la ministra, y señaló que tienen previsto continuar acompañando los inicios de clases de los estudiantes y docentes de los niveles Inicial, Secundario y Superior.