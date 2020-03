/ / CHACO - SECHEEP COMPLICADA: PIDEN QUE PAGUEN LA LUZ Y PARA ELLO SUMÓ MÁS TARJETAS

Relacionados

Tal cual lo hiciere días atrás con la Tarjeta Tuya, desde este viernes 27, las facturas de Secheep se podrán pagar con las tarjetas Mastercad y Visa llamando a la línea telefónica 0800-7777-589 (LUZ), de la empresa energética provincial, todos los días, de 8 a 20 (nuevo horario). La medida responde al aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19).“La medida se suma a la transacción que realizamos con la tarjeta Tuya y que anunciamos días atrás, y también al sistema de pago a través del sistema de home banking que ya está en vigencia. Ahora, sumamos Mastercard y Visa para que los usuarios puedan pagar sus boletas por vía telefónica, con tarjetas de crédito y débito aportando datos requeridos para compra online”, señaló el presidente de Secheep, Gastón Blanquet.La metodología es simple, el cliente que es el titular del servicio puede hacerlo a través de su propia tarjeta (no la de un tercero). Debe llamar al número telefónico del Centro de Atención de Secheep, 0800-7777-589 (LUZ), y marcar la opción 5, una vez allí será atendido por un empleado de la empresa quien realizará la operatoria.Blanquet recordó que si bien Secheep resolvió hace dos semanas suspender los cortes de servicio por falta de pago (varios días antes que salga el decreto del Presidente), es importante que los usuarios cumplan con el compromiso de pago. “Porque los gastos para el funcionamiento de la empresa no se cortaron y porque además evitan acumular facturas, que después de todos modos van a tener que pagar”, señaló.El sistema de home banking así como el pago con tarjetas por vía telefónica, permitirá al usuario contar con esos mecanismos para pagar sus facturas y evitar que se le acumulen facturas. “Hay operarios trabajando y en este marco de la emergencia que vivimos todos, es necesario contar con recursos porque de todas formas hay que pagar al proveedor de energía, pagar los combustibles de los generadores y materiales necesarios para el funcionamiento de la empresa”, destacó Blanquet.Secheep trabaja en el marco de un plan de contingencia diagramado para seguir operando en caso de que la emergencia sanitaria se extienda. El 50 por ciento del personal de las áreas operativas se encuentran prestando servicio durante el aislamiento general obligatorio para atender las emergencias.El otro 50 por ciento del personal que atiende las guardias normalmente, se encuentra en carácter de reserva, como segunda línea de trabajo, así como se encuentra lista una posible tercera línea de operarios para que entren en funciones en caso de que se registren posibles contagios en los trabajadores que se encuentran atendiendo emergencias. “Queremos estar listos ante cualquier escenario, ya sea grave o no, porque el suministro de energía debe continuar sí o sí en toda la provincia”, finalizó el funcionario.