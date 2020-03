/ / CONFIRMAN 680 CASOS DE DENGUE Y 156 DE SARAMPIÓN EN TODO EL PAÍS

Relacionados

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó que hay 680 casos de dengue en 13 jurisdicciones y que “las estrategias para la prevención y el control es la minimización de la proliferación de las larvas de los mosquitos”.Durante una rueda de prensa, la funcionaria aseguró que “hay una articulación a nivel nacional con apoyo técnico a las provincias” para contener el dengue lanzada en la primera actividad del ministro Ginés González García, en Misiones.En tanto, el doctor Tomás Orduna, jefe de Medicina Tropical del Hospital Muñiz, señaló: “Nuestro país tiene 21 años de experiencia en el dengue y lo más importante para la contención del virus es disminuir la cantidad de mosquitos”. “Es muy importante el compromiso para evitar tener criaderos”, expresó y añadió que tres o cuatro, de cada cinco personas, “no van a tener expresión clínica, se van a infectar y no se van a enterar”.Orduna explicó que los síntomas son fiebre y el “quebrantamiento general de la salud” y dolores de cabeza y recomendó “no tomar antiinflamatorios e hidratarse bien”. “Lamentablemente, los dos pacientes que fallecieron por dengue llegaron tarde a la consulta médica y muy deteriorados”, recordó.Con respecto al sarampión, la funcionaria nacional dijo que la Argentina está viviendo el mayor brote desde 2000 y la persona fallecida es la primera desde 1998. Añadió que se detectaron ocho casos importados de los 156 registrados.“El brote actual empezó en agosto por goteo y está circunscripto en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense”, señaló Vizzotti, según quien la mujer fallecida el 20 de febrero en el municipio de La Matanza presentaba un “mal estado inmunitario”.Asimismo, resaltó la importancia de que “todos los bebés de 6 a 11 meses” se vacunen y “todos recibamos las vacunas del calendario nacional". “En las zonas en las que está circunscripto el virus, todos los niños y niñas de entre 13 meses y 4 años deben recibir una dosis de vacuna y los adultos nacidos después de 1965 debemos tener el calendario de vacunas al día”, destacó.La doctora Ángela Gentile, jefa del Hospital Guitiérrez, manifestó que es “fundamental la dosis 0” y lo más importante es “recordar que el sarampión no sólo es pediátrico”. Agregó que lo ideal sería una cobertura de vacunación contra el sarampión del 95% de la población.El secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, indicó que las fuerzas de seguridad están recibiendo "capacitación" para estos temas. Respecto del coronavirus Covid-19, Vizzotti, dijo que “la Argentina no tiene casos confirmados”, mientras que desde el 31 de diciembre hasta ahora, a nivel mundial, hay "más de 89.000 casos y más de 3.000 muertos con una tasa de letalidad de menos del 4%”.“En América, los países que confirmaron casos son Estados Unidos, con 89; Canadá, 24; Ecuador, 6; México, 5; Brasil, 2; y República Dominicana, 1”, agregó. Vizzotti dijo que en Argentina “se notificaron más de 40 casos para la investigación, de los cuales 18 cumplieron la definición de sospechosos y fueron descartados y hay tres en evaluación”.