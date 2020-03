/ / CORONAVIRUS: CONFIRMAN EL PRIMER CASO EN ARGENTINA, UN HOMBRE QUE ESTUVO EN ITALIA

Relacionados

Se trata de un hombre de 43 años de edad, que llegó al país tras haber estado entre el 19 y el 21 de febrero de 2020 en la ciudad italiana de Milán. Tras llegar al aeropuerto de Ezeiza, presentó síntomas sospechosos, como tos y dolor de garganta, tras lo cual se hizo atender de inmediato. Las primeras pruebas se llevaron a cabo en el Hospital Malbrán.Esta persona se encuentra bajo tratamiento en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires con un posible caso de coronavirus. El ministro Ginés González García brindó hoy una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud por el primer caso de coronavirus en el país. Dio a conocer que el hombre estuvo de viaje por Italia, España y Budapest y llegó al país el 26 de febrero pasado.La semana pasada, el Ministerio de Salud de la Nación descartó cinco casos a lo largo de todo el país que tenían síntomas similares a los de esta enfermedad. Hasta el día de ayer no había casos confirmados de coronavirus, según detallaron funcionarios del ministerio de Salud. Desde esa cartera dijeron además en conferencia de prensa que todo el sistema de salud y de vigilancia epidemiológica estaba en alerta.Carla Vizzoti, secretaria de acceso a la Salud del Ministerio, advirtió el lunes que es muy importante la detección temprana del COVID-19, que registra 89 mil casos en el mundo y más de tres mil muertes. En tanto, en América los países que han confirmado casos son: EE.UU. (89 casos), Canadá (24), Ecuador (6), Méxioc (5) y República Dominicana (1)."Es muy importante la consulta precoz ante síntomas para quienes tienen nexo epidemiológico. El objetivo y desafío más grande en esta etapa de contención en la que está Argentina es la detección precoz para minimizar la posibilidad de ingreso del virus o retrasarla lo más posible", indicó. "Esto es muy dinámico, en función de la situación epidemiológica se van a ir generando recomendaciones", agregó Vizzotti.Gustavo Lopardo, médico infectólogo y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectologia, explicó que los síntomas del coronavirus no son diferentes de otras infecciones respiratorias. "La fiebre es el primer síntoma, luego se agrega tos y en algunos casos dolor de garganta. Caso sospechoso es cuando alguna persona tienen estos síntomas y en los últimos 14 días estuvo en un país donde circula el virus", detalló.Lopardo señaló además que hoy en el mundo el virus circula en cinco países: China, Japón, Iraán, Corea del Sur y el norte de Italia. "Sólo transmite el virus las personas que están enfermas con coronavirus, que lo eliminan cuando tosen o estornudan. Pero también cuando se tocan la cara y luego tocan superficies".