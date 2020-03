/ / CORONAVIRUS: LA IGLESIA PIDE A FIELES MAYORES DE 65 AÑOS QUE NO ASISTAN A LAS MISAS

Relacionados

Además, dispuso "la cancelación de todos los eventos masivos no esenciales, razón por la cual quedan suspendidos los Vía Crucis en las calles y por lo tanto, también el gesto misionero de Ramos en su modo habitual", ya que se acercan las fiestas por Pascuas.Luego de que esta semana la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recomendara suspender el "beso de la paz" y entregar la comunión en la mano y no en la boca, ahora el arzobispado de Buenos Aires adhirió a esas acciones y agregó otras para prevenir el eventual contagio del coronavirus y evitar la propagación. "De acuerdo al mencionado Decreto del Gobierno de la Ciudad están prohibidas las concentraciones con más de 200 personas en espacios cerrados, restringiendo la capacidad de ocupación al 50 por ciento del lugar", recordó la Iglesia, por lo que recomendó a los párrocos "prever que no se superen estos números de participantes" en las misas.Al señalar que cumplir ese límite no permitirá que "todos los fieles participen de la misa dominical", el arzobispado anunció que "se libera del cumplimiento del precepto hasta nuevo aviso" y se exhorta a "participar de alguna celebración de lunes a viernes". "Al mismo tiempo, se ruega encarecidamente que los mayores de 65 años no asistan a ninguna celebración, quedándose en sus casas para preservar su salud", subrayó la comunicación eclesiástica.Al respecto, se informó: "Canal Orbe21 pone a disposición de los fieles, la transmisión televisiva de la Eucaristía dominical en cualquier momento del día por las redes sociales, para que no se muevan de sus hogares".