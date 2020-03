/ / DENGUE: MURIÓ UN CHICO DE 14 AÑOS EN MISIONES

Relacionados

El menor, que se llamaba David Cardozo, falleció a las 14:30 de este lunes en el Hospital Samic de esa localidad situada a 200 kilómetros de Posadas, adonde había ingresado en horas de la madrugada en medio de un grave cuadro que incluía vómitos, shock hipovolémico y abundante sudoración.El joven además sufría una insuficiencia respiratoria por lo que fue ingresado inmediatamente en terapia intensiva, donde quedó internado con respirador mecánico, informaron medios locales. No obstante, los esfuerzos de los médicos por salvarlo no dieron resultado y la muerte del menor se produjo por una falla multiorgánica.Como tenía síntomas compatibles con dengue, se hizo el examen y dio positivo, aunque por el momento no se estableció la cepa que atacó al adolescente. Se trata del quinto caso fatal de la epidemia de dengue en el país, que ya lleva cerca más de 1.700 casos en esta temporada, y la segunda en la provincia de Misiones.A principio de este mes, se produjo en el Hospital de Posadas la muerte de Sandra Walder, una joven de 24 años que estaba embarazada de tres meses y era oriunda de la localidad de Andresito. La joven, que tenía otros dos hijos, sufrió una falla hepática, que derivó en una falla multiorgánica.A nivel nacional, el último caso se había conocido el lunes último y es el de un hombre de 82 años que falleció el último sábado en la ciudad de Rosario, convirtiéndose en el primer caso fatal de dengue en la provincia de Santa Fe.Hasta principios de marzo, según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, se habían registrado 1.743 casos confirmados de dengue en 15 provincias, 1.117 de ellos sin antecedentes de viaje, por lo que serían de carácter autóctono.