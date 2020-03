/ / POR CORONAVIRUS, ADVIERTEN QUE SE PROFUNDIZARÁ LA RECESIÓN Y COMPLICARÁ NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

Relacionados

"La agenda política viró y está centrada casi exclusivamente en el control de la pandemia. A nivel económico, se observa un fuerte deterioro en el frente financiero, en el comercio internacional y una parálisis del consumo y la producción en aquellos países donde parte relevante de su población está en cuarentena", resaltó el reporte de la consultora Ecolatina."Creemos que el impacto sobre la actividad económica será significativo", advirtió el análisis y pronosticó que "profundizará la recesión local". Argumentó que "por un lado, la dinámica del comercio exterior se está resintiendo"."Si bien la Argentina es uno de los países con menor apertura comercial del mundo, parte relevante de su producción tiene como destino China, Estados Unidos y Europa y el shock de demanda que están teniendo estos países definitivamente afectará el volumen de nuestras ventas", sostuvo. Remarcó que "al mismo tiempo, el precio de los ´commodities´ cayó en las últimas semanas y no queda claro si se recuperará en el corto plazo"."El flujo de turismo receptivo se verá afectado por el temor a la pandemia y el cierre parcial de fronteras", estimó y consideró que "el ingreso de divisas comerciales se resentirá en un contexto de escasez de reservas internacionales".Puntualizó que "las importaciones también se verán afectadas", aunque evaluó que "el efecto no compensaría la merma en exportaciones". "La negociación de la deuda, que no venía desarrollándose por los carriles esperados, puede complicarse un poco más ya que si el saldo de dólares esperado para las próximas semanas se reduce el tiempo comenzará a jugar en contra del país", indicó.En tanto, apuntó: "Esta situación, en la cual el reloj no corre a la misma velocidad para los acreedores que para Argentina (los fondos no priorizarán la negociación con argentina en este contexto), implica menor poder de negociación"."En un contexto de tanta incertidumbre, la caída del precio de los bonos (contracara del aumento en el Riesgo País) no necesariamente mejora la situación argentina", señaló. "En este marco nos vimos obligados a recortar nuestra proyección de PBI para 2020, pasando de una contracción de 1,5% a una de 2% con riesgo a la baja si las restricciones de circulación/cuarentena se profundizan", manifestó la consultora.