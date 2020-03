/ / SÁENZ PEÑA - COMO EN EL FAR WEST: MONTADOS A CABALLO Y POR DIVERSIÓN, PEGABAN CHICOTAZOS A LOS TRANSEÚNTES

Relacionados

Vecinos del sector explicaron a Periodismo365 que "desde la calle 51 la Policía los perseguía y lograron agarrar a uno que para escaparse se arrojó del caballo e irrumpió en una vivienda de calles 24 y 61, pero los agentes también ingresaron al inmueble y lo detuvieron. Los otros escaparon por las calles internas del barrio"."Aparentemente lo hacían por diversión, eran unos cuantos. Llamamos a la Policía y con el patrullero persiguieron a uno de los trastornados estos que también andaban con intenciones de robar en viviendas de la zona, como siempre ocurre. No se puede más con la inseguridad que hay en esta zona", comentó a Periodismo365 otro de los vecinos."A mi casi me atropella uno de los jinetes, que al ver el móvil policial comenzó a escapar a toda velocidad. Era un poco oscuro todavía y casi me atropella de atrás, yo iba en mi moto a trabajar. Alcancé a escuchar fuertes ruidos de los feroces chicotazos que a varios les pegaban en la espalda, como al pasar, y encima festejaban y se reían de eso. Habrán estado drogados", agregó un indignado testigo. Efectivos de Comisaría 4º llevaron al violento sujeto a la unidad policial.