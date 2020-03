/ / SÁENZ PEÑA - CONMOCIÓN: BRUTAL PALIZA A HISTÓRICO EX MOZO DE SARAVÁ. "LOS LADRONES ME DIERON POR MUERTO"

Relacionados

"Trabajé 37 años de mozo en la confitería Saravá y anterior a eso en el Bar Olimpo y la confitería Americana. Tengo 57 años de trabajador gastronómico y estoy jubilado con la mínima, siempre trabajando de noche y hasta de trasnoche, siempre desvelado como es el trabajo de mozo. Muchas veces hasta 18 horas seguidas, día y noche, en épocas buenas de Sáenz Peña", recordó Julio; agregando que atendió a "políticos renombrados de todos los colores, deportistas, artistas, actores, músicos, todos famosos que llegaban a nuestra ciudad y pasaban por Saravá. Todos me conocen en Sáenz Peña".Con respecto al grave hecho del que fue víctima junto a su familia, Julio recordó que "al lado de mi casa trabajaban dos albañiles. Yo les convidaba agua fresca por el calor, les daba hielo y agarraron confianza conmigo. Fueron esos dos tipos quienes ingresaron a mi casa a las 14.30 horas, hace una semana de ésto pero recién estoy un poco mejor y quiero que todos sepan lo que nos sucedió", remarcó."Esa siesta yo estaba descansando, golpearon la puerta, abrí y ahí nomás me empezaron a golpear fuertemente, caí al suelo y en el piso me pegaban patadas y trompadas en todo el cuerpo gritándome que les entregue dinero. Me pegaron tanto que me dieron por muerto. Uno de ellos ingresó a las habitaciones de la casa con un cuchillo en la mano, donde mi esposa está enferma con una dolencia muy delicada. Los tipos no se dieron cuenta que estaba mi hija de visita y uno la agarró del cuello a ella que forcejeaba y gritaba defendiendo a la mamá. Mientras eso pasaba, no se cómo con mis 83 años me levanté como pude, salí a la calle y pedía auxilio a los gritos desesperados con toda mi fuerza. Ahí fue que salieron corriendo de mi casa. Pero ya habían golpeado a mi hija con una botella en la cabeza, le hicieron un corte en la frente y con el vidrio le abrió en la zona de las cejas. También el mismo delincuente golpeó a mi señora enferma", detalló.Julio mencionó que al pedir auxilio en la vereda "paró un muchacho, llamó a la Policía y una señora en moto con una nena y con su celular llamaba a la Policía también. A los ladrones no les arrancaba la moto, hasta que la pusieron en marcha y una señora en moto los siguió y tenía miedo que estén armados. Hasta eso ya vino la Policía, el 911, las ambulancias y los vecinos. Nos llevaron a todos a la clínica, estuve en observación y después los médicos me dieron reposo absoluto. Ahora puedo caminar y hablar un poco, pero estaba muy preocupado por mi señora y mi hija. Fue algo muy feo lo que pasamos", señaló.Según el informe policial, el caso fue caratulado como "Supuesta Tentativa de Robo", iniciado en Comisaría 1º con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 a cargo de la Dra. Graciela Liliana Lupi y los heridos fueron examinados por el Médico policial en turno.La División Investigaciones tomó conocimiento que uno de los supuestos autores estaría trabajando en una construcción cercana a su vivienda, circunstancia por el cual personal realizó una vigilancia discreta y conforme a las características aportadas, los efectivos procedieron a la conducción de un sujeto de 21 años de edad, domiciliado en esta ciudad, quien fue reconocido por los damnificados como unos de los autores del hecho.